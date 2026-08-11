Nova opcija za Jovana Miloševića, raspituje se klub iz Lige šampiona
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 12:27
Betis navodno pokazao interesovanje za srpskog napadača
Proletos se sa Verderom borio za opstanak, u predstojećoj sezoni bi mogao da igra Ligu šampiona. Jer u poslednjim satima pojavila se takva, vrlo atraktivna opcija za Jovana Miloševića.
Kako piše nemački portal Fussballtransfers, za napadača Štutgarta je zainteresovan Betis, koji će u narednoj sezoni biti učesnik Lige šampiona, prvi put posle više od dve decenije. I zbog toga mu je potreban širi igrački kadar odnosno jedan napadač više. Međutim, nikako ne uspevaju da ga pronađu.
Izabrane vesti
Raspitivali su se sa Benito Viljamarina prvo za Kevina Denkija, ali je zbog visoke plate koju ima u Sinsinatiju odmah odustala od ideje. Uključila se i u trku za Franja Ivanovića, međutim napadač Benfike otišao je na pozajmicu u Lans. Pokazali su interesovanje za Arnoa Kalimuenda iz Notingem Foresta, Troja Perota iz AZ Alkmaara, a potraga za pojačanjem na poziciji centarfora odvela ih je i do Štutgarta.
Pomenuti izvor navodi da je andaluski klub prikupio sve potrebne informacije o potencijalnom transferu koji bi ih koštao oko 6.000.000 evra. Da se španski prvoligaš interesuje potvrđeno je i Mozzart Sportu, ali dalje od toga nije se otišlo i posao teško da će se realizovati.
Kako bilo, Milošević bi sredinu trebalo da promeni, posebno nakon što je Štutgart pojačao konkurenciju u napadu dovođenjem Dženana Pejčinovića iz Volfzburga za 25.000.000 evra. Početkom prelaznog roka turski mediji su pisali da se Samsun interesuje, a pomenuti Fussballtransfers tvrdio je da je srpski centarfor odbio ponudu Olimpijakosa.