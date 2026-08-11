Nova opcija za Jovana Miloševića, raspituje se klub iz Lige šampiona

Raspitivali su se sa Benito Viljamarina prvo za Kevina Denkija, ali je zbog visoke plate koju ima u Sinsinatiju odmah odustala od ideje. Uključila se i u trku za Franja Ivanovića, međutim napadač Benfike otišao je na pozajmicu u Lans. Pokazali su interesovanje za Arnoa Kalimuenda iz Notingem Foresta, Troja Perota iz AZ Alkmaara, a potraga za pojačanjem na poziciji centarfora odvela ih je i do Štutgarta.

Pomenuti izvor navodi da je andaluski klub prikupio sve potrebne informacije o potencijalnom transferu koji bi ih koštao oko 6.000.000 evra. Da se španski prvoligaš interesuje potvrđeno je i Mozzart Sportu, ali dalje od toga nije se otišlo i posao teško da će se realizovati.

Kako bilo, Milošević bi sredinu trebalo da promeni, posebno nakon što je Štutgart pojačao konkurenciju u napadu dovođenjem Dženana Pejčinovića iz Volfzburga za 25.000.000 evra. Početkom prelaznog roka turski mediji su pisali da se Samsun interesuje, a pomenuti Fussballtransfers tvrdio je da je srpski centarfor odbio ponudu Olimpijakosa.