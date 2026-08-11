Šturm i Vajper prete Feneru: Jedan gol i stadion će podivljati

Trenera Šturma Fabija Ingoliča više brine gust raspored mečeva na startu sezone. " Čovek mora da se upita da li je naša liga dobro strukturisana. Imamo mamutski raspored u ovoj kritičnoj fazi sezone. Ipak, radujemo se svemu što je pred nama i želimo da se pokažemo u najboljem svetlu, iako je jasno da pravi razliku to što Fenerbahče igra dva meča u poslednjih sedam dana, a mi četiri. Najvažnije je naći pravu ravnotežu ", kaže Ingolič .

Strelac oba gola za Šturm za vikend bio je Nelson Vajper , momak koji ima 21 godinu i koji je došao na pozajmicu iz Majnca. " Ovi golovi mi daju nadu. Znam da bi bilo lepše da sam postigao het-trik, ali ni ovako nije loše. Ako postignemo gol protiv Olimpijakosa, bilo da je to prvi ili 85. minut, sve je moguće. Na stadionu će svi podivljati. Moramo da se pobrinemo da ta varnica zapali sve, pre svega navijače ", rekao je Vajper .

Uvertira za vikend bila je dobra što se tiče ekipe iz Štajerske - pobeđen je Hartberg sa 2:0 i nekako, čini se da igrači Šturma priželjkuju sličan scenario i u večerašnjem duelu, jer bi im to donelo makar produžetke.

On neće moći da računa na najboljeg igrača prošle sezone, Gruzina Otara Kiteišvilija, koji ima problem sa povredom lista. Svejedno, Ingolič smatra da je preokret moguć.

"Moraćemo da budemo odvažni od početka. Primarno je da prvi postignemo gol, jer to menja sve. Ako uspemo da sačuvamo mreži i da prvi povedemo, gostima će biti neprijatno i biće pod pritiskom. Upravo to i želimo, da se ne osećaju nimalo komforno na našem terenu. Znam da su sve šanse na strani Fenerbahčea. Mi imamo malu šansu, ali sve dok je tu, želimo da je iskoristimo", poručio je trener Šturma.

Ekipa iz Istanbula se silno pojačala ovog leta. Potrošili su oko 80.000.000 evra i jasno je da bi sve osim plasmana u ligašku fazu elitnog takmičenja UEFA, bilo smatrano podbačajem.

Mejson Grinvud, Sidiki Šerif, Vedat Murići i Nejtan Ake su stigli ovog leta, a ozbiljno se priča o i dolasku napadača Napolija Romelua Lukakua. Trener Ismail Kartal ima jasne ambicije, ali upozorava.

"Prvi meč nam je dao prednost, ali ništa još nije gotovo. Nismo još obezbedili prolaz dalje. Nećemo se samo braniti, igraćemo svoju igru i pokušati da prođemo u narednu fazu. Šturm je ekipa koja igra veoma dobro ko kuće. Naš jedini cilj je da izborimo prolaz i vratimo se zadovoljni u Istanbul", poručio je Kartal, koji neće moći da računa na povređenog napadača, Holanđanina Džejdena Ostervoldea.

Vezista Mateo Genduzi je ubeđen da će igrači turske ekipe ostvariti cilj.

"Jasno je koliko je ovaj susret važan za nas. Mislim da smo apsolutno spremni za izazov. Došli smo puni samopouzdanja jer o u prvom meču uradili odličan posao. Nadam prolazu plej-of kolo", poručio je Genduzi.

Uz goste iz Turske je i tradicija. U okršajima sa austrijskim klubovima, Fenerbahče je do sada igrao devet puta i neporažen je - ima šest pobeda i tri remija.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ)

Utorak

17.00: (2,65) Kairat (3,10) Levski (2,85) - prvi meč 0:1

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

*** kvote su podložne promenama