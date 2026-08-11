Vojvodina završila veliki potpis: Mašović izabrao Novi Sad pre Rumunije

Trenirao je doskorašnji štoper Bohuma, Erhan Mašović, nekih mesec dana sa Novim Pazarom, što je bio nagoveštaj da bi posle devet godina i transfera iz Čukaričkog u belgijski Klub Briž mogao da se vrati u najjaču ligu Srbije. To se i dogodilo. Bivši reprezentativac u naredne dve godine nosiće dres novosadske Vojvodine.

Postojala je dilema kod visokog štopera - Mozzart Bet Superliga ili Superliga Rumunije, s obzirom na to da je u jednom trenutku izgledalo da će naredna destinacija u Mašovićevoj karijeri biti Univerzitetea iz Kluža. Kako saznaje Mozzart Sport, vicešampioni dve države ponudili su slične finansijske uslove, a Pazarac je izabrao Vojvodinu.