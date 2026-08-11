Vojvodina završila veliki potpis: Mašović izabrao Novi Sad pre Rumunije

Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 12:23
Bivši reprezentativac Srbije dve godine na Karađorđu
Trenirao je doskorašnji štoper Bohuma, Erhan Mašović, nekih mesec dana sa Novim Pazarom, što je bio nagoveštaj da bi posle devet godina i transfera iz Čukaričkog u belgijski Klub Briž mogao da se vrati u najjaču ligu Srbije. To se i dogodilo. Bivši reprezentativac u naredne dve godine nosiće dres novosadske Vojvodine.
Postojala je dilema kod visokog štopera - Mozzart Bet Superliga ili Superliga Rumunije, s obzirom na to da je u jednom trenutku izgledalo da će naredna destinacija u Mašovićevoj karijeri biti Univerzitetea iz Kluža. Kako saznaje Mozzart Sport, vicešampioni dve države ponudili su slične finansijske uslove, a Pazarac je izabrao Vojvodinu.
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Defanzivac rođen 1998. nedavno je završio skoro pet godina dugu saradnju sa Plavima iz Rurske oblasti, koji su ostali daleko od povratka u elitnu Bundesligu. S obzirom na ozbiljno interesovanje Karlsruea još proletos, postojala je mogućnost da fudbaler ponikao u Asu iz Novog Pazara ostane u Nemačkoj, ali se Mašović na kraju odlučio za novi izazov bliže rodnom domu.
Nekada član šampionske generacije omladinaca Čukaričkog, gde je pokrivao i poziciju defanzivnog veziste, ranije je nastupao još za Trenčin u Slovačkoj i danski Horsens. Mašović je za najjaču selekciju Srbije odigrao pet utakmica, poslednju prijateljsku na Kipru (1:0) krajem marta 2024, a bio je adut i svih mlađih selekcija Orlova - od mlađe kadetske do mlade.