Zvezda zbog velikog interesovanja otvara i južnu tribinu

Izgubila je Crvena zvezda prvi meč sa Hapoel Ber Ševom (0:1), ali optimizam po pitanju plasmana u Ligu šampiona među njenim navijačima ne opada. Potvrđuje to veliko interesovanje za revanš koji se igra večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić.

Iz Ljutice Bogdana su saopštili da je doneta odluka o otvaranju i južne tribine za ovu utakmicu. To nagoveštava da će na tribinama biti možda i preko 40.000 gledalaca.