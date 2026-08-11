Zvezda zbog velikog interesovanja otvara i južnu tribinu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 12:15
Očekuje se odlična poseta na Marakani za večerašnju utakmicu sa Hapoelom (20.00); Delije pozvale da se dođe u crvenoj ili beloj majici
Izgubila je Crvena zvezda prvi meč sa Hapoel Ber Ševom (0:1), ali optimizam po pitanju plasmana u Ligu šampiona među njenim navijačima ne opada. Potvrđuje to veliko interesovanje za revanš koji se igra večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić.
Iz Ljutice Bogdana su saopštili da je doneta odluka o otvaranju i južne tribine za ovu utakmicu. To nagoveštava da će na tribinama biti možda i preko 40.000 gledalaca.
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Cene ulaznica za mesta na južnoj strani stadiona su 800 dinara, a mogu se kupiti onlajn ili na blagajni Marakane, koja je otvorena u podne.
20.00: (1.28) CRVENA ZVEZDA (6.50) HAPOEL BER ŠEVA (10.0)
Podsećaju iz Crvene zvezde i na akciju svojih navijača, koji su pozvali sve koji dolaze na stadion da obuku crvenu ili belu majicu.
Nema sumnje, atmosfera će biti odlična, nadamo se i povoljnom rezultatu po srpskog predstavnika, koji bi potom u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrao protiv danskog Orhusa ili azerbejdžanskog Sabaha.