Ratkov odbio i Sautemptonovih 10.000.000, Sevillja zove u Španiju

Otud Ratkov, koji bi bio barem dvostruko jeftiniji, iako je moskovski Dinamo početkom meseca nudio 15.000.000 evra. Ratkov je odbio, kao što je prema navodima italijanskih medija odbio da ide i u Čempionšip, iako je Lacio bio spreman da prihvati Sautemptonovu ponudu od 10.000.000 plus bonusi. Na “čizmi“ su tvrdili da se raspitivala i Crvena zvezda, ali ta je priča svakako propala nakon što je u Ljutice Bogdana stigao Bamba Dijeng.

Sad je u priči ostala Španija, Alfredo Pedula piše da ima nekoliko zainteresovanih klubova, među kojima je i Sevilja. Pitanje je samo da li ona može da plati koliko Lacio želi. A, Lacio želi da vrati veći deo od 13.000.000 evra koliko je u januaru Salcburgu platio za Ratkova. Ne pitajući tadašnjeg trenera Mauricija Sarija, koji to nije primio nimalo dobro, pa je nekadašnji centarfor TSC-a stradao ni kriv ni dužan. Novi trener Đenaro Gatuzo navodno želi drugačiji tip napadača, iako je Ratkov bio jedan od boljih igrača Lacija na pripremama.

Sevilja je svakako primamljivija sredina od Dinama i Sautemptona, ali je ona već neko vreme u finansijskim problemima i 10.000.000 evra ili više za jednog igrača nije dala u poslednje tri sezone. Pomenuti Ure joj je ovog leta bio najskuplja akvizicija, još 4.500.000 evra dala je za Sportingovog Giorgija Kočorašvilija. Čini se da bi ovde samo pozajmica mogla da bude rešenje, a to nikada nije idealna situacija za igrača.