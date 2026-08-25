Ratkov odbio i Sautemptonovih 10.000.000, Sevillja zove u Španiju
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 20:09
Lacio voljan za saradnju, ali srpski napadač želi šansu da se nametne Đenaru Gatuzu
Vrteška ne prestaje u profesionalnom životu Petra Ratkova. Iako bi on sam najradije da ga svi ostave na miru i puste ga da pokaže Đenaru Gatuzu da je kvalitet za Lacio. Rimski klub bi pak najradije da ga proda, a nakon što je povremeni srpski reprezentativac odbio i Sautempton sada se u priču umešala – Sevilja.
Andalužanima je dovođenje centarfora prioritet u ovom prelaznom roku, bez obzira na to što su već dali 6.500.000 evra za Škota iz švedskog Sirijusa Robija Urea. Dugo su merkali Žorža Ilenikenu, nudili pozajmicu, sve dogovorili sa igračem, ali se saudijski Al Itihad predomislio i rešio da ga pusti da ide samo ako neko otkupi ugovor 20-godišnjeg Nigerijca sa francuskim pasošem. I to za minumum 25.000.000 evra što Sevilja nije mogla da plati.
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Otud Ratkov, koji bi bio barem dvostruko jeftiniji, iako je moskovski Dinamo početkom meseca nudio 15.000.000 evra. Ratkov je odbio, kao što je prema navodima italijanskih medija odbio da ide i u Čempionšip, iako je Lacio bio spreman da prihvati Sautemptonovu ponudu od 10.000.000 plus bonusi. Na “čizmi“ su tvrdili da se raspitivala i Crvena zvezda, ali ta je priča svakako propala nakon što je u Ljutice Bogdana stigao Bamba Dijeng.
Sad je u priči ostala Španija, Alfredo Pedula piše da ima nekoliko zainteresovanih klubova, među kojima je i Sevilja. Pitanje je samo da li ona može da plati koliko Lacio želi. A, Lacio želi da vrati veći deo od 13.000.000 evra koliko je u januaru Salcburgu platio za Ratkova. Ne pitajući tadašnjeg trenera Mauricija Sarija, koji to nije primio nimalo dobro, pa je nekadašnji centarfor TSC-a stradao ni kriv ni dužan. Novi trener Đenaro Gatuzo navodno želi drugačiji tip napadača, iako je Ratkov bio jedan od boljih igrača Lacija na pripremama.
Sevilja je svakako primamljivija sredina od Dinama i Sautemptona, ali je ona već neko vreme u finansijskim problemima i 10.000.000 evra ili više za jednog igrača nije dala u poslednje tri sezone. Pomenuti Ure joj je ovog leta bio najskuplja akvizicija, još 4.500.000 evra dala je za Sportingovog Giorgija Kočorašvilija. Čini se da bi ovde samo pozajmica mogla da bude rešenje, a to nikada nije idealna situacija za igrača.