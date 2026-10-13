Nove optužbe na Infantinov račun: Dao Trampu 4.000.000 dolara za kancelarije koje zvrje prazne

Danas se na tu priču nadovezao francuski Mond, koji je otkrio da je Fifa, tačnije njena ćerka firma “Fifa Amerikas inkorporejted“, 2025. iznajmila 450 kvadratnih metara poslovnog prostora na 17. spratu “Kule Tramp“. Na period od sedam godina i sedam meseci, uz godišnju kiriju od 470.000 dolara (420.000 evra, iliti 35.000 mesečno). Na sve to, platila je i 100.000 dolara (89.000 evra) za renoviranje i održavanje. Ugovor su potpisali Trampov sin Erik i u ime Fife generalni sekretar Matijas Grafstrom.

I sve to ne bi bio toliki problem da kancelarije ne zvrje prazne, pošto u podacima Fife nijedno njeno radno mesto nije raspoređeno u “Kuli Tramp“, pa se postavlja pitanje – čemu služe?

Sporno je i to što prilikom izbora lokacije Fifa nije obišla nijednu drugu pa su i u njoj samoj mnogi bili zabrinuti zbog potencijalnog sukoba interesa. Fifa pak tvrdi da je cena – tržišna i da je sve urađeno prema propisima.