Novi ‘kostur’ iz Infantinovog ormara: Primao milione evra neprijavljenih sredstava?
Vreme čitanja: 2min | uto. 13.10.26. | 00:02
Britanski ‘Tajms’ lansirao istraživačka saznanja o još jednoj aferi prvog čoveka FIFA
Predsednik FIFA Đani Infantino našao se u središtu nove kontroverze. Prema istraživanju britanskog lista „Tajms”, koja ove večeri prenose svi vodeći svetski sportski mediji, čelnik svetske fudbalske organizacije navodno je primio milione evra neprijavljenih sredstava, pored osnovne plate i bonusa predviđenih ugovorom. Ta dodatna sredstva navodno su bila namenjena finansiranju luksuznog načina života u Majamiju.
Od 2016. godine, FIFA se obavezala da će na godišnjem nivou objavljivati podatke o primanjima predsednika i generalnog sekretara. Međutim, istraga otkriva da je Infantino navodno imao dva odvojena izvora prihoda: jedan zvanični, koji je isplaćivala federacija sa sedištem u Švajcarskoj i koji je uredno evidentiran u godišnjem izveštaju i finansijskim knjigama, i drugi, neprijavljen, koji je uplatio subjekt zadužen za organizaciju Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama.
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Kada je reč o 2024. godini, godišnji izveštaj FIFA pokazao je da je Infantino zaradio 4,274 miliona švajcarskih franaka. Međutim, poreska prijava koju je američkoj Poreskoj upravi (IRS) podnela kompanija „FWC2026 US Inc” otkriva da je tom funkcioneru te godine isplaćeno dodatnih 1,6 miliona evra – iznos koji krovna organizacija svetskog fudbala nikada nije javno obelodanila.
Deo tog iznosa (626.229 dolara zaveden kao „ostala primanja koja podležu prijavljivanju”) navodno je bio namenjen za plaćanje zakupa vile na obali, u jednoj od najpoželjnijih četvrti Majami Biča – ultraekskluzivnim Sunset Islands, zatvorenom stambenom kompleksu sa obezbeđenjem koji čine četiri veštačka ostrva.
Na pitanje lista „Tajms”, FIFA nije potvrdila ove navode, niti je pružila pojašnjenje u vezi sa neprijavljenim isplatama svom predsedniku, a takođe je ostavila neobjašnjenim izostanak tih sredstava iz godišnjeg izveštaja. U međuvremenu, izvori na koje se poziva britanski list tvrde da je Infantino primio slične ili čak veće iznose za 2025. i 2026. godinu.