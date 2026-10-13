Novi ‘kostur’ iz Infantinovog ormara: Primao milione evra neprijavljenih sredstava?

Predsednik FIFA Đani Infantino našao se u središtu nove kontroverze. Prema istraživanju britanskog lista „Tajms”, koja ove večeri prenose svi vodeći svetski sportski mediji, čelnik svetske fudbalske organizacije navodno je primio milione evra neprijavljenih sredstava, pored osnovne plate i bonusa predviđenih ugovorom. Ta dodatna sredstva navodno su bila namenjena finansiranju luksuznog načina života u Majamiju.

Od 2016. godine, FIFA se obavezala da će na godišnjem nivou objavljivati podatke o primanjima predsednika i generalnog sekretara. Međutim, istraga otkriva da je Infantino navodno imao dva odvojena izvora prihoda: jedan zvanični, koji je isplaćivala federacija sa sedištem u Švajcarskoj i koji je uredno evidentiran u godišnjem izveštaju i finansijskim knjigama, i drugi, neprijavljen, koji je uplatio subjekt zadužen za organizaciju Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama.