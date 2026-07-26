Trener Mačve: Do crvenog kartona smo apsolutno bili bolji od Partizana
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 23:17
Nemanja Glušica se ne miri lako sa porazom od crno-belih u Šapcu (1:3) u okviru 2. kola Mozzart Bet Superlige Srbije
Preživeo je Partizan nekako gostovanje u Šapcu, vratio se u prestonicu Srbije sa prvom pobedom u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige. Mučio se, iako je imao igrača više 35 minuta, tek je gol Dembe Seka u 88. minutu slomio otpor Mačve.
Kasnije je Šaka Traore postavio konačnih 3:1, za mirniju završnicu iz ugla Beograđana. Naravno, s druge strane Šapčani nisu bili tako smireni, a posle utakmice je njihov trener Nemanja Glušica bio prilično nervozan pred kamerama Arene Sporta.
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U kratkom osvrtu na utakmicu poručio je da je njegova ekipa igrala mnogo bolje od crno-belih sve dok sudija Lazar Lukić nije pokazao Bošku Vraštanoviću direktan crveni karton u 56. minutu.
"Dobra utakmica, moram da pohvalim moje igrače. Do crvenog kartona mi smo bili apsolutno bolji rival na terenu. Pokazali smo više. Okej, dobili smo zaslužen crveni karton. Posle toga, kad smo primili drugi gol imali smo čak dva igrača manje u polju. Kasnio je nekoliko sekundi zbog izmene. Dobro, svaka čast ako će se to poštovati u narednom periodu”, kazao je Glušica.
Na pitanje da li je siguran da je Mačva bila bolja, s obzirom na to da je u trenutku Vraštanovićevog isključenja gubila sa 0:1, a tek posle toga je Milan Vidakov izjednačio, Glušica je bio izričit.
“Da, smatram da smo pružili više, da smo taktički odigrali jako dobro, energetski pružili maksimum. Iako smo dali gol iz prekida minut-dva posle crvenog kartona, mislim da je karton prelomio utakmicu”, poručio je strateg Mačve.
Nije baš ni trener Partizana Saša Ilić bio miran, iako je to probao da prikrije. Na pitanje da li se “u pobedi zube ne gleda” kazao je da “večeras nije baš tako”, ali da je “zadovoljan reakcijom njegovih igrača posle primljenog gola”.
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MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
IMT - Zemun 4:0 (1:0)
/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0
Nedelja
Crvena zvezda - Vojvodina 3:1 (2:1)
/Bukari 15, Kostov 19, Šarić 90+3 - Mulahusejnović 32/
Mladost - Novi Pazar 0:0
Mačva - Partizan 1:3 (0:1)
/Vidakov 59 – Zubairu 10, Sek 88, Traore 90+4/
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar