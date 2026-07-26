Trener Mačve: Do crvenog kartona smo apsolutno bili bolji od Partizana

U kratkom osvrtu na utakmicu poručio je da je njegova ekipa igrala mnogo bolje od crno-belih sve dok sudija Lazar Lukić nije pokazao Bošku Vraštanoviću direktan crveni karton u 56. minutu.

"Dobra utakmica, moram da pohvalim moje igrače. Do crvenog kartona mi smo bili apsolutno bolji rival na terenu. Pokazali smo više. Okej, dobili smo zaslužen crveni karton. Posle toga, kad smo primili drugi gol imali smo čak dva igrača manje u polju. Kasnio je nekoliko sekundi zbog izmene. Dobro, svaka čast ako će se to poštovati u narednom periodu”, kazao je Glušica.

Na pitanje da li je siguran da je Mačva bila bolja, s obzirom na to da je u trenutku Vraštanovićevog isključenja gubila sa 0:1, a tek posle toga je Milan Vidakov izjednačio, Glušica je bio izričit.

“Da, smatram da smo pružili više, da smo taktički odigrali jako dobro, energetski pružili maksimum. Iako smo dali gol iz prekida minut-dva posle crvenog kartona, mislim da je karton prelomio utakmicu”, poručio je strateg Mačve.