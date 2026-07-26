TRANSFERI (nedelja, 26. jul)

***

NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Arsenal probija klupski rekord za Vinisijusa. Opširnije OVDE.

- PSŽ odustao, Diomande ide u Madrid. Opširnije OVDE.

- Dušan Tadić se ipak vraća u Holandiju! Opširnije OVDE.

- Barkola hoće da ide iz PSŽ. Opširnije OVDE.

- Roma nudi 35.000.000 za Kastra. Opširnije OVDE.

- Džejdon Sančo bi mogao u Katar. Opširnije OVDE.

- Gudelj želja Marka Overmarsa u Antverpenu. Opširnije OVDE.

- Osasuna gleda i u Kostu Nedeljkovića. Opširnije OVDE.

- Marko Savić sutra na pregovorima sa Vojvodinom. Opširnije OVDE.

- Sokler u Makabiju za 1.000.000. Opširnije OVDE.

- Mikel Amondarain u Bolonji za 12.000.000. Opširnije OVDE.

- Ronaldov Al Nasr u dugovima preko 200.000.000. Opširnije OVDE.

- Miladinović i Anan odlaze iz Sent Etjena. Opširnije OVDE.