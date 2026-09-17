Zvezda delegirala Terzića u FSS, Džajić ne može da bude predsednik

Vreme velikih odluka, potencijalno i promena, u srpskom fudbalu. Posle višemesečnog odugovlačenja konačno je zakazana Skupština FS Srbije za 17. oktobar, kada je bi institucija sa Terazija 35 mogla da dobije novog predsednika.

A sudeći prema informacijama Sport Kluba gotovo da ne postoji šansa da Dragan Džajić dobije drugi mandat, nakon što je 2023. godine izabran. Isti izvor navodi da je dan pre zakazivanja Skupštine, Crvena zvezda napravila malu, ali suštinski veliku promenu.