Zvezda delegirala Terzića u FSS, Džajić ne može da bude predsednik
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Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 19:35
Srpski šampion delegirao generalnog sekretara u skupštinski saziv srpske kuće fudbala
Vreme velikih odluka, potencijalno i promena, u srpskom fudbalu. Posle višemesečnog odugovlačenja konačno je zakazana Skupština FS Srbije za 17. oktobar, kada je bi institucija sa Terazija 35 mogla da dobije novog predsednika.
A sudeći prema informacijama Sport Kluba gotovo da ne postoji šansa da Dragan Džajić dobije drugi mandat, nakon što je 2023. godine izabran. Isti izvor navodi da je dan pre zakazivanja Skupštine, Crvena zvezda napravila malu, ali suštinski veliku promenu.
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Umesto Dragana Džajića, u skupštinski saziv FSS delegirala je Zvezdana Terzića. Na taj način, najbolji igrač u istoriji srpskog fudbala praktično je izgubio pravo da se kandiduje za predsedničko mesto. Postoji mogućnost da dođe do obrta, ali...
Zvezdan Terzić je već 12 godina u Crvenoj zvezdi. Sigurno je najuticajnija ličnost srpskog fudbala u ovom trenutku. Ali do sada nije pokazivao ambicije da se sa Marakane preseli na Terazije 35. Uvek se o tome glasno pričalo u fudbalskim krugovima prethodnih godina.
Ali Terzić je ostajao u Crvenoj zvezdi. Možda će sada biti drugačije.
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