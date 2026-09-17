Veliki potpis IMT-a: Jedno od najzvučnijih imena u srpskom fudbalu, stigao bivši golgeter Lige 1

Reč je o 30-godišnjem levom krilu koje iza sebe ima čak 160 utakmica u francuskoj Ligi 1, uz 32 gola i 14 asistencija. Najbolje dane proveo je u dresu Žirondinaca, gde je svojevremeno bio jedan od najboljih igrača kluba koji je nedavno doživeo sunovrat izbacivanjem u šesti rang takmičenja.

Posebno se pamti sezona 2018/19, kada je u elitnom rangu francuskog fudbala postigao deset pogodaka. Samo godinu ranije stigao je do osam prvenstvenih golova, pa je u tom periodu stekao reputaciju veoma prodornog i konkretnog krilnog napadača. Takve partije donele su mu i veliki transfer.

Lokomotiva iz Moskve platila je za Kamanoa 5.500.000 evra, a upravo ga je u ruskom velikanu svojevremeno trenirao srpski stručnjak Marko Nikolić. Ipak, reprezentativac Gvineje u Rusiji nije uspeo da ponovi golgeterski učinak iz najboljih sezona u Bordou. Posle Lokomotive karijera ga je odvela u saudijski Damak, da bi prošlu sezonu proveo u Sočiju. U Premijer ligi Rusije za Soči je odigrao 15 utakmica i postigao dva gola.

Kamano ima i ozbiljno reprezentativno iskustvo. Za selekciju Gvineje odigrao je 53 utakmice i postigao osam golova, a svojevremeno je postao i najmlađi debitant u istoriji nacionalnog tima. Prvi nastup zabeležio je još 2013. godine, kada je imao svega 17 godina.

Sada, sa 30 godina, stiže u potpuno drugačiju fudbalsku sredinu i predstavlja jedno od najzvučnijih imena koje je neki superligaš izvan Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine ikada uspeo da privuče. Kamano je ujedno peto pojačanje Traktorista ovog leta.

Pre njega su stigli Martiničanin Karl Fabijen iz Levskog, Aleksandar Sedlar iz iranskog Traktor Sazija, Malijac Ibrahim Kebe iz portugalskog drugoligaša Penafijela i Španac Hulijan Delmas iz Tarasone. Ipak, po renomeu, iskustvu i prethodnim klubovima Kamano se jasno izdvaja iz tog društva.

Igrač koji je svojevremeno bio dvocifren strelac u jednoj od najjačih liga Evrope, za kojeg je plaćeno 5.500.000 evra i koji iza sebe ima više od 50 utakmica za reprezentaciju, od sada će nositi dres IMT-a. Za standarde srpskog fudbala, a posebno za klub poput IMT-a, to je transfer koji teško može da prođe neprimećeno.