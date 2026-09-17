Kavaj se nije ni raspakovao, već se priča o 126.000.000 dolara

Prema informacijama uvek dobro obaveštenog Džejka Fišera, već su seli čelnici Reptorsa sa krilnim košarkašem i razgovarali o produžetku ugovora. Jasno je da Kavaj hoće da završi karijeru u Reptorsima, samo je pitanje koliko može novca da dobije sada u poznim igračkim godinama. I dalje je među najboljim igračima NBA lige, to nije sporno, ali već ima 35 godina, dugu istoriju povreda i lako može da presedi veći deo sezone, ako se sve muke vrate.

Naredne sezone ima garantovanih 50.300.000 dolara, pa će posle toga biti slobodan igrač, mada mogu i tokom sezone da mu produže ugovor na još dve godine i 126.000.000 dolara. To je verovatno mnogo za Toronto, koji gleda da to bude ispod 100.000.000, pa je pitanje gde će se tačno naći. Na kojoj cifri i na koliko godina. Realan je taj produžetak na još dve godine, samo je cifra "problem".

Nemaju baš ni Reptorsi previše novca u prostoru za plate, moraće i mlade igrače da plate u nekom trenutku. To je verovatno i prioritet trenutno, ali otom-potom.

Svakako, Kavaj je prošle sezone prosečno beležio 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici na 65 odigranih mečeva. I dalje može.