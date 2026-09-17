Kavaj se nije ni raspakovao, već se priča o 126.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 19:46
Lenard je sa upravom Reptorsa već vodio razgovore o produžetku ugovora
Konačno je dočekao Kavaj Lenard da pobegne iz Los Anđelesa, gde je zajedno sa Klipersima napravio haos i na kraju se izvukao sa kaznom od "samo" 700.000 dolara. Kada se to uporedi sa činjenicom da je vlasnik Stiv Balmer morao da plati 30.000.000 dolara, da su Klipersi izgubili narednih pet pikova prve runde i da će praktično biti u mulju Zapadne konferencije, Kavaj može da trlja ruke. Izvukao se za sve, napustio Sjedinjene Američke Države i otišao u Kanadu, pa ga više ne interesuje šta se dešava u gradu anđela.
Kada se sve sabere - zajedno sa trejdom Pola Džordža kog je lično tražio da dođe ili neće potpisati za Kliperse - iskusni košarkaš koštao je ekipu deset pikova prve runde i Šeja Gildžesa Aleksandera. Praktično ni za šta jer Klipersi ništa nisu uradili u njegovoj eri vredno pomena. Sada je došlo vreme da se posle sedam godina vrati u Toronto, kojem je doneo prvu i jedinu titulu i već je spreman da se naplati.
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Prema informacijama uvek dobro obaveštenog Džejka Fišera, već su seli čelnici Reptorsa sa krilnim košarkašem i razgovarali o produžetku ugovora. Jasno je da Kavaj hoće da završi karijeru u Reptorsima, samo je pitanje koliko može novca da dobije sada u poznim igračkim godinama. I dalje je među najboljim igračima NBA lige, to nije sporno, ali već ima 35 godina, dugu istoriju povreda i lako može da presedi veći deo sezone, ako se sve muke vrate.
Naredne sezone ima garantovanih 50.300.000 dolara, pa će posle toga biti slobodan igrač, mada mogu i tokom sezone da mu produže ugovor na još dve godine i 126.000.000 dolara. To je verovatno mnogo za Toronto, koji gleda da to bude ispod 100.000.000, pa je pitanje gde će se tačno naći. Na kojoj cifri i na koliko godina. Realan je taj produžetak na još dve godine, samo je cifra "problem".
Nemaju baš ni Reptorsi previše novca u prostoru za plate, moraće i mlade igrače da plate u nekom trenutku. To je verovatno i prioritet trenutno, ali otom-potom.
Svakako, Kavaj je prošle sezone prosečno beležio 27,9 poena, 6,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici na 65 odigranih mečeva. I dalje može.