Novi trener dolazi na Marakanu sa rođakom Mikela Artete i analitičarem iz Italije

Briviju je u radu sa čuvarima mreže pomagao Nemanja Supić, a Panončiniju trio koji je već pet godina deo stručnog štaba Zvezdinog prvog tima: Marko Vasiljević, Nikola Todorić i Nikola Perišić. Neće biti iznenađenje ako neko od njih bude unapređen.

Ulogu glavnih analitičara kod Stankovića imali su takođe Italijani, Vinčenco Saso i Andrea Fardone. Što se tiče Dolčetija, on je posle kratke igračke karijere u italijanskim i engleskim niželigašima kao analitičar počeo da radi u Sautemptonu. Bio je i u Portsmutu i Kolčesteru, a pre dva leta ga je uzeo nekadašnji fudbaler Milana i Seltika, Masimo Donati, u svoj stručni štab u grčkoj Kaliteji. Bio je i kod Holanđanina Johana Plata u španskom drugoligašu Kasteljonu, pre nego što je počeo da radi sa Rijerom.

Kada je reč o Pablu Remonu Arteti, interesantno je da je u pitanju rođak Arsenalovog trenera Mikela Artete. Vrlo je moguće da otud i potiče poznanstvo sa novim trenerom Crvene zvezde, pošto su Albert Rijera i Mikel Artera vršnjaci (44 godine) i nastupali su zajedno u mlađim selekcijama Španije, kasnije i živeli u istom gradu (jedan kao igrač Liverpula, drugi Evertona), a Pablo Remon je samo godinu dana stariji od njih.

Od početka Rijerinih dana kao šefa stručnog štaba prvi pomoćnik mu je Arteta. Zajedno su bili u Olimpiji, Celju, Bordou, ponovo Celju, Ajntrahtu i sada u Crvenoj zvezdi. Imaju osvojenu duplu krunu sa Olimpijom i Kup Slovenije sa Celjem.