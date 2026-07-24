Novi trener kaže da ima štofa za engleski fudbal: Marko Milovanović četiri godine u Portsmutu
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 10:04
Srpski napadač 'naplatio' prošlosezonske partije iz portugalske Alverke
Najavljeno pre tačno mesec dana, kasno sinoć konačno ozvaničeno. Nakon što je dobio radnu dozvolu, Marko Milovanović je predstavljen kao pojačanje Portsmuta.
Srpski napadač stavio je paraf na četvorogodišnji ugovor sa engleskim drugoligašem koji će za njegove usluge platiti Almeriji okruglo oko 6.000.000 evra – 4.000.000 fiksno, a ostatak kroz bonuse. I pride uz to i 15 odsto od naredne prodaje.
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Tako će andaluški klub čak ostvariti profit od momka koji u njegovom dresu tek na momente iskazao potencijal, ali nije uspeo u kontinuitetu da zablista kako se očekivalo kada je pre četiri godine doveden iz Partizana. Odigrao je 35 utakmica za španski tim, namestio jedan i postigao tri gola, poslednji u januaru prošle godine u Kupu kralja protiv Sevilje.
Nije se Milovanović, doduše, Portsmutu preporučio partijama u Almeriji. ‘Prodale’ su ga utakmice iz prošle sezone, koju je proveo na pozajmici u portugalskoj Alverki za koju je na 32 nastupa u svim takmičenjima zabeležio deset golova i dve asistencije.
“Oduševljeni smo što smo ojačali naše napadačke opcije dovođenjem Marka. On poseduje fizičke predispozicije potrebne za takmičenje u engleskom fudbalu, ali je takođe neko ko je veoma siguran s loptom u nogama”, rekao je između ostalog trener engleskog kluba Džon Musinjo na predstavljanju novog napadača.
Andalužani su prodaju 197 centimetara visokog centarfora postavili kao apsolutni prioritet ovog leta, kako bi izgenerisali preko potrebne prihode nakon bolnog poraza od Malage u finalu plej-ofa za ulazak u Primeru. Prva ponuda bivšeg šampiona Engleske od 3.000.000 evra glatko je odbijena, ali su se Ostrvljani ubrzo vratili sa duplo jačim predlogom, još ga "podmazali" procentima i upalili zeleno svetlo.
A zašto je Portsmut toliko zagrizao i razbio kasu za dvadesedvogodišnjeg Srbina postaje kristalno jasno kada se baci pogled na prošlosezonsku ofanzivnu produkciju ekipe koja se jedva spasila ispadanja iz Čempionšipa. Koliko je situacija u napadu Pompejaca bila alarmantna svedoči pomalo bizaran podatak da su trojica napadača – Kolbi Bišop, Makenzi Kirk i Tomas Vadingem – zbirno postigla svega pet golova.
Milovanović je ovim transferom postao najskuplje pojačanje slavnog kluba u poslednjih 17 godina, preciznije još od sezone 2009/10 kada je za klupski rekord doveden Piter Krauč iz Liverpula za nepunih 14.000.000 evra.