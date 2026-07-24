Novi trener kaže da ima štofa za engleski fudbal: Marko Milovanović četiri godine u Portsmutu

Tako će andaluški klub čak ostvariti profit od momka koji u njegovom dresu tek na momente iskazao potencijal, ali nije uspeo u kontinuitetu da zablista kako se očekivalo kada je pre četiri godine doveden iz Partizana. Odigrao je 35 utakmica za španski tim, namestio jedan i postigao tri gola, poslednji u januaru prošle godine u Kupu kralja protiv Sevilje.

Nije se Milovanović, doduše, Portsmutu preporučio partijama u Almeriji. ‘Prodale’ su ga utakmice iz prošle sezone, koju je proveo na pozajmici u portugalskoj Alverki za koju je na 32 nastupa u svim takmičenjima zabeležio deset golova i dve asistencije.

“Oduševljeni smo što smo ojačali naše napadačke opcije dovođenjem Marka. On poseduje fizičke predispozicije potrebne za takmičenje u engleskom fudbalu, ali je takođe neko ko je veoma siguran s loptom u nogama”, rekao je između ostalog trener engleskog kluba Džon Musinjo na predstavljanju novog napadača.