Sjajan početak Murinjovih Kraljevića, sedmorica van stroja, glavne vedete zdrave i u formi

Glavne zvezde su zdrave, ali Murinju nedostaju sedmorica prvotimaca za duel sa zeleno-belima iz Sevilje. Van stroja su Čuameni, Asensio, Mendi, Tijago, Militao, Endrik i Rodrigo. Poziv u najbolji tim dobio je mladi Serhi Martinez koji je ovog leta stigao iz Rasing Santandera. Prvobitno je bio priključen B timu Kraljevića Kastilji, ali ga je zbog velikog broja izostanaka Murinjo uvrstio u konkurenciju za tim, kao i mlade nade, Marija Rivasa i Čestera.

21.00: (6,70) Betis (5,20) Real Madrid (1,42)

U napadu se očekuje udarni tandem Mbape – Vinisius, uz nešto povučenijeg Belingema i Gulera. Bernardo Silva i Kamavinga će biti u sredini, uz Hojsena, Konatea, Kukurelju i Trenta Aleksander-Arnolda u odbrani, uz neprikosnovenog Kurtou na golu.

S druge strane, Betis ne može da računa na najnovije pojačanje upravo iz Reala, Danija Sebaljosa, kao i na Andrea i Lo Selsa. Betis je startovao sa dve minimalne pobede protiv Sosijedada i Valensije, ali je pre tri dana pregažen u gostima od Levantea (2:5). Iskusni čileanski trener Manuel Pelegrini nije bio oduševljen dolaskom Sebaljosa iz Reala, tražio je drugog defanzivnog veznog, pa vlada tihi sukob na relaciji Čileanac – uprava zeleno-belih.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE REAL DA OSVOJI LIGU ŠAMPIONA JE 7,50.

Najveća pretnja po gol gostiju biće od sjajnog Brazilca Antonija koji je oživeo karijeru u Sevilji posle kraha na Old Trafordu u taboru Mančester Junajteda.

Prošle sezone Real nije pobedio Betis u Sevilji, bilo je 1:1. Podsetimo, stadion zeleno-belih Benito Viljamarin se renovira, pa će četa Manuela Pelegrinija i ove sezone igrati na najvećem stadionu u Andaluziji, na Kartuhi, gde se tradicionalno igra finale Kupa kralja.

Da je Betis neugodan rival Madriđanima govori i statistika koja kaže da Real nije slavio u Sevilji protiv zeleno-belih četiri utakmice (poraz i tri remija). Poslednji put su Kraljevićo slavili 2021. godine sa 1:0 golom Danija Karvahala.

PRIMERA – 4. KOLO

Petak

21.00: (6,70) Betis (5,20) Real Madrid (1,42)

Subota

16.15: (3,10) Atletiko Bilbao (3,40) Atletiko Madrid (2,30)

18.30: (2,30) Rajo Valjekano (3,45) Rasing Santander (3,10)

21.00: (1,48) Viljareal (4,30) Deportivo La Korunja (7,00)

Nedelja

16.15: (9,00) Valensija (6,00) Barselona (1,28)

18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)

18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)

21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)

Ponedeljak

19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)

21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)

***kvote su podložne promenama