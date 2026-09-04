Zvonimir Boban: Milan više ne radi “milanski“, Modriću će biti teško da pokrije 60 metara terena kod Amorima

Boban se posebno osvrnuo na situaciju na San Siru, istakavši da njegov bivši klub već duže vreme gubi prepoznatljivi mentalitet velikana.

"Milan već godinama ne radi 'milanske stvari', ni u kom smislu. Ne vidim pomak napred, osim u hrabrosti i želji da se igra ofanzivno. Ramos je plaćen nesrazmerno visoko; dobro se kreće napred i vidi gol, ali to je daleko od kvaliteta koji menja dimenziju ekipe", jasan je Boban.

Govoreći o širem kontekstu italijanskog fudbala, Boban smatra da čitava liga ozbiljno zaostaje za evropskim trendovima:

"Po pitanju ideja, daleko smo od Evrope i njene brzine. Fudbal u Italiji je nedovoljno ofanzivan, sve je više fizički zahtevan, a sve manje kreativan. Igra se modernizovani katenačo sa trojicom u zadnjoj liniji. Klubovi moraju promeniti kurs. Jedino osveženje je Komo - navijač sam tog projekta i načina na koji Fabregas vodi ekipu."

Boban ne sumnja u klasu Luke Modrića, ali upozorava na fiziku i taktičke zahteve novog stručnog štaba.

"Luka ima genijalnost, a genijalnost ne nestaje s godinama. Ipak, mislim da će mu biti izuzetno teško da igra u Amorimovom sistemu. Kod Alegrija je imao zaštitu dvojice veznih igrača i igrao je duboko, dok će sada morati da pokriva po 60 metara terena uz samo jednog saigrača u sredini. Biće to veoma naporno."

Kada je reč o borbi za trofej u Ligi šampiona, Boban je izdvaja četiri glavna favorita i posebno podvlači uspeh trenera PSŽ-a.

"Barselona, PSŽ i Bajern su najbolji, a Lamin Jamal bi bio moj izbor za Zlatnu loptu - igra sa neverovatnom prirodnošću. Od engleskih timova, Arsenal je moj četvrti favorit. Luis Enrike je napravio čudo u Parizu, ušao je u istoriju. Stavio bih ga u kategoriju sa Kovačom, Sakijem, Krojfom, Gvardiolom i Kapelom."

Nije zaobiđena ni tema previranja oko italijanske reprezentacije i selektorske pozicije.

"Paolo Maldini nema nikakvu odgovornost za ono što se dešavalo. Što se tiče Pirla, on možda nije imao velike trenerske uspehe, ali odlično zna šta reprezentacija znači. On nije neznalica, a igrači u njemu vide fudbalskog genija - to mnogi nisu razumeli."

Boban se dotakao funkcije predsednika Dinama, ali i odnosa sa čelnicima UEFA i FIFA.

"Biti predsednik je stresno, utakmice jedva gledam od napetosti, ali prošlosezonska dupla kruna mi je najlepši trenutak u fudbalskom životu - veći i od Lige šampiona sa Milanom. Sa Čeferinom se više ne čujem, svako snosi posledice svojih odluka. Infantino je u početku očistio FIFA, ali su politika, moć i biznis preuzeli previše prostora i pobedili ljubav prema fudbalu."

Šta smatra najvećom greškom u svojoj karijeri?

"Izgubljena lopta u polufinalu Svetskog prvenstva 1998. protiv Francuske. Nikada pre ni posle nisam izgubio loptu ispred svog šesnaesterca, to sebi neću oprostiti."

Mogu li se uporediti dve fudbalske ere – ona u kojoj je igrao važnu ulogu i ova sadašnja.

"Danas se zarađuje znatno više, ali koga briga... Zadržaću svoje devedesete. Osvojio sam Mundijalito za mlade, igrao u najboljem Milanu i uživao u fudbalu”, poručio je između ostalog Boban.