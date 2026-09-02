Najbolje za kraj! Oli spremio strašno pojačanje za Ligu Evrope, stiže krilo Aston Vile

Kako javlja Fabricio Romano, Olimpijakos je sa Aston Vilom dogovorio kupovinu brzonogog krila. Pod kojim uslovima nije poznato, jasno je samo da će biti u pitanju trajni transfer. Na tome je, uostalom, Aston Vila insistirala celog leta budući da je Bejli ušao u poslednjih godinu dana ugovora. Raspitivalo se mnogo klubova, najkonkretniji je bio novi premijerligaš Hal Siti, ali nije mogao da se dogovori sa igračem oko uslova. Raspitivali su se kasnije Trabzon, rival Crvene zvezde u Ligi konferencije, u finišu prelaznog roka i saudijska Al Dirija, ali je Bejli ostao u Birmingemu.

Međutim, neće još dugo. Olimpijakos će se takmičiti u ligaškoj fazi Lige Evrope te je neophodno da transfer bude ozvaničen do ponoći kako bi grčki klub mogao da ga registruje za UEFA takmičenje. Ipak, grčki mediji uveravaju da su tri strane utanačile sve detalje te da bi Bejli trebalo da stigne u Pirej do kraja dana.

I da tamo bude instant pojačanje. U sezoni 2023/24 reprezentativac Jamajke je bio na korak do dabl-dabl učinka samo u Premijer ligi (deset golova, devet asistencija), ali je već naredne doživeo pad u formi. Atletik objašnjava da je razlog osetnog pada u kvalitetu igara došlo delom i zbog toga što je u jednom trenutku, kada Unai Emeri nije imao previše rešenja na krilu, igrao i povređen, što je kasnije ostavilo traga.

Kako na samim igrama, tako i na statistici. U narednoj sezoni je zabeležio dva gola i četiri asistencije u svim takmičenjima, prošlu započeo na pozajmici u Romi, ali pošto nije imao bogzna kakvu minutažu, vraćen je na polusezoni. Odigrao je 13 prvenstvenih utakmica u prolećnom delu sezone za Aston Vilu od kojih je samo tri počeo, pa je i upisao tek jednu assitenciju.

Ipak, tek mu je 29 godina i ukoliko se ‘namesti’ u Pireju mogao bi da bude ključan igrač ekipe Hosea Luisa Mendilibara. Ekipe u koju je ovog leta već uloženo rekordnih 60.100.000 evra, a koju su između ostalih pojačali vezista Rasinga Gustavo Puerta, štoper David Karmo, golman Stefan Ortega, krilo Žota Silva i ofanzivni vezista Gustavo Sa, sva četvorica iz bratskog kluba Notingem Foresta, te vezista Bolonje Remo Frojler.

Bejlijeva prva stanica u Evropi bila je Austrija kada je potpisao za Anif Jugend. Odatle ga je put nosio u Trenčin i Genk, odakle je otišao u Leverkuzen za 16.700.000 evra. Pa onda četiri godine kasnije za skoro duplo više u Aston Vilu. I sada – Grčka.

Olimpijakos će u Ligi Evrope igrati protiv Jagjelonije, Marselja, praške Sparte, Rena, Milana, Celja, Hofenhajma i Torensea.