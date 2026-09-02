Itan Tompson kompletirao Partizan: Karlik mi je pričao mnogo lepih stvari, očekujte koševe

Iako je trener Partizan Mozzart Beta, Đoan Penjaroja, u intervjuu za naš portal istakao da klub iz Humske traga za još dva imena, dok se to ne dogodi, u ovom momentu crno-bela ekipa se kompletirala. U Beograd je stigao Itan Tompson, bek koji je projektovan da bude glavna ispomoć Karliku Džonsu na parketu.

"Veoma sam uzbuđen. Ovo je nova prilika za mene da igram za sjajnu organizaciju, istorijsku organizaciju u sjajnom gradu. Spreman sam", bilo je prvo što je rekao Tompson po sletanju u glavni grad Srbije.

Ono što će biti primarna stvar za novog beka Partizana jeste adaptacija. Kao što je poznato, ovo će mu biti prva sezona u Evropi.

"Biće žestoka konkurencija, jake utakmice, svaki posed lopte će biti veoma bitan, ja tako razmišljam o košarci i nadam se da će navijači to videti od mene."