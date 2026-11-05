OCENE – ZVEZDA: Alberte, nisi ti Čika Dača, niti si doneo loptu na Marakanu!

Albert Rijera Trener

Neko treba da mu na agresivan način objasni osnovne činjenice. Niti je on doneo loptu na najveći srpski stadion, niti je on u istorijskom smislu ima značaj Čika Dače koji je ovu zemlju upoznao sa bubamarom. On kao da ne želi da se takmiči, već hoće da bude reformator kompletnog kluba, pa je tako protiv slabašnog Intera izveo eksperimentalnu postavu sa Kimom i Loizuom. Na sve to štoperima je obrnuo strane. Totalno – ludo. Bili su to kompletno suicidni potezi. Teško će tako u vizinorasko društvo, pošto mu je do zaostavnog vremena na čelu bila zalepljena etiketa Španca sa Temua i režisera najveće bruke u istoriji kluba. Od 4. marta 1945. godine do danas. Ekipa koju je izveo nije mogla ni da igra presing, niti da probija i pravi višak po boku, mogla je samo pasivno da se dobacuje u nedogled. Da je ekipu iz nastavka domah izveo na teren, sada bi imao znatno bolju gol razliku. Shvatio je donekle sopstvene kikseve, pa je tako uradio ono što vidi i devojčica od sedam godina. Nakajama levo, Gaštarov u sredinu, a na terenu Dijeng, Bukari... Prosto kao pasulj. Malo se iživljava Rijera nad kapitenom Ivanićem, koga nije video dok mu nije dogrelo do nokata. Ostavio Arnautovića na klupi. Da budemo pošteni, zaslužio je sreću u ovom meču, jer je iz prethodna dva zaslužio mnogo više. Lako će on u evropsko proleće, teško će dobiti podršku kompletne zvezdaške javnosti. Sinjor Rijera, počnite da se takmičite zaboga.