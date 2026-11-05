A sad jedan veliki naklon za Dinamo: Sa deset Hrvata u postavi do trijumfa protiv premijerligaša (VIDEO)

Dinamo slavi jedan od većih uspeha poslednjih godina u Evropi! Kada su ga svi bili otpisali, šampion Hrvatske se podigao, uspravio, i tukao Sanderlend na njegovom bunjištu - 2:0! Još jednom se potvrdilo da klub sa Maksimira ume sa Englezima. Baš ume. I jasno je da ovo nije nikakva slučajnost. Najveća pobeda u klupskoj istoriji, za trofej Kupa sajamskih gradova, dogodila se protiv Lidsa, a mnogo godina posle toga redom su pred Modrima padali Arsenal, Totenhem, Vest Hem, Čelsi. Evo sada i šestostruki prvak Engleske, Sanderlend.

Ne može se prenebregnuti činjenica da je Režis Le Bri na teren Stadiona svetlosti izveo kombinovan sastav, ostavivši na klupi prvog napadača Brajan Brobija, zatim Enca Le Fea, Nou Sadikija, standardni bekovski par... Pa opet, trijumf protiv premijerligaša - u ma kakvom sastavu zaigrao - smatrao bi se ozbiljnim rezultatom i za ekipe iz mnogo jačih liga nego što je HNL. A da ne pričamo o tome u kakvom je momentu za Dinamo došao ovaj meč.