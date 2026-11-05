A sad jedan veliki naklon za Dinamo: Sa deset Hrvata u postavi do trijumfa protiv premijerligaša (VIDEO)
Vreme čitanja: 19min | čet. 05.11.26. | 22:59
Zagrebački Piksi Stojković dirigovao - gol i asistencija; Beljo potvrdio klasu
Dinamo slavi jedan od većih uspeha poslednjih godina u Evropi! Kada su ga svi bili otpisali, šampion Hrvatske se podigao, uspravio, i tukao Sanderlend na njegovom bunjištu - 2:0! Još jednom se potvrdilo da klub sa Maksimira ume sa Englezima. Baš ume. I jasno je da ovo nije nikakva slučajnost. Najveća pobeda u klupskoj istoriji, za trofej Kupa sajamskih gradova, dogodila se protiv Lidsa, a mnogo godina posle toga redom su pred Modrima padali Arsenal, Totenhem, Vest Hem, Čelsi. Evo sada i šestostruki prvak Engleske, Sanderlend.
Ne može se prenebregnuti činjenica da je Režis Le Bri na teren Stadiona svetlosti izveo kombinovan sastav, ostavivši na klupi prvog napadača Brajan Brobija, zatim Enca Le Fea, Nou Sadikija, standardni bekovski par... Pa opet, trijumf protiv premijerligaša - u ma kakvom sastavu zaigrao - smatrao bi se ozbiljnim rezultatom i za ekipe iz mnogo jačih liga nego što je HNL. A da ne pričamo o tome u kakvom je momentu za Dinamo došao ovaj meč.
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Podsetimo, Jerko Leko preuzeo je od Marija Kovačevića uzdrmanu ekipu pre samo tri dana - ekipu koja je u subotu poražena od Rudeša (0:1). Malo ko je očekivao da za tako kratko vreme stručnjak bez naročitog iskustva u samostalnom radu može bogzna šta da promeni, međutim Modri su zaista zaigrali kao proporiđeni - posebno u prvom poluvremenu - i zasluženo stigli do druge pobede u Ligi Evrope, što ih diže u gornji deo tabele, nadomak TOP 8.
Ono što posebno upada u oči u ovom velikom slavlju komšija jeste postava za koju se Leko odlučio: u startnih 11 uvrstio je čak desetoricu Hrvata - samo Serđi Domingez dobio šansu od stranaca - da bi početkom drugog dela i Španac izašao (ušao Stjepan Radeljić, reprezentativac BiH, po nacionalnosti Hrvat), tako da je Dinamo dobar deo susreta odigrao sa svih 11 domaćih igrača?!
U vreme modernih tendencija podatak za svako poštovanje, zaista...
Taj domaći sastav hrvatskog prvaka blistao je na krilima razigranog Luke Stojkovića. Momak kog od ranih igrački dana zovu Piksi - po srpskom asu Draganu Stojkoviću - gotovo savršeno je dirigovao igrom gostiju više od sat vremena. Prvi gol njegovo je delo, sjajno je zahvatio loptu u 22. minutu i iz voleja pogodio za 0:1, da bi u smiraj prvog dela divno proigrao Diona Drenu Belja za 0:2. Da su Beljo i Mislav Oršić bili koncentrisaniji u veoma izglednim situacijama, mogli su Modri da na pauzu odu i sa većom prednoću.
Doduše, ni Sanderlend nije baš sedeo skrštenih ruku. Pripretio je u nekoliko navrata, pogodio i okvir gola...
Jasno je bilo Le Briju da sa drugopozivcima ne može da se nosi sa rastrčanim Zagrepčanima. Odmah na startu drugog poluvremena na teren je poslao četvoricu startera, među njima Le Fea i Sadikija. Nedugo potom i Brobija. Nije pomoglo u rezultatskom smislu. Osim što je domaćin preuzeo kontrolu, posed i počeo da stvara šansa... Ruku na srce, bilo je malo i sreće za Zagrepčane, pre svega u uvodnim minutima, kada su i stativa i prečka u istom napadu spasle Dominika Kotarskog.
Nešto kasnije i Brobi se našao sam pred golom - nije dobro primio loptu i sebi je otežao poziciju...
Kada su izdržali taj prvi nalet, tih dvadesetak minuta u nastavku, Modri su uspostavili ravnotežu i mnogo se lakše branili u finišu. Pobeda više nije dolazila u pitanje.
Veliku pobedu, prvu ove sezone u Ligi Evrope, ostvarilo je slovenačko Celje. I to na teškom gostovanju u Gracu, protiv Šturma - 3:2. Svi Sešlar, dvostruki strelac, izrastao je u heroja. Evo golova i sa tog meča:
LIGA EVROPE, 4. KOLO
Sreda
Ren - Olimpijakos 0:0
Četvrtak
Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)
/Džozef 52, 66/
Anderleht – Salcburg (1:0)
/Augustinson 20/
Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)
/Kamada 92 - Pras 7/
Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)
/Stojančov 83/
NEC – Omonija 3:1 (0:1)
/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/
Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)
/Oskarson 28 – Toliso 54/
Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)
/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/
Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)
/Adu 10/
Leverkuzen - Marselj 0:1 (0:0)
/Guiri 77/
Benfika - Leh Poznanj 3:1 (1:0)
/Rafa Silva 6, Prestijani 67, Sudakov 90 - Bengtson 72/
Selta - Union Sen Žiloaz 1:2 (1:1)
/Duran 11 - Zeneli 35, 49/
Seltik - Bešiktaš 3:2 (0:0)
/Osmand 62, Duran 78, 87 - Olaitan 54, Kokču 85/
Šturm – Celje 2:3 (1:2)
/Dijakite 40, 93 – Seslar 29, 73, Verbič 45/
Sanderlend – Dinamo Zagreb 0:2 (0:2)
/Stojković 23, Beljo 39/
Torense – Ararat 1:2 (1:1)
/Agire 13 – Muradjan 41, Vilson 58/
AZ Alkmar – Juventus 1:2 (0:2)
/Merdink 88 – Kopmejners 19, Muani 37/
Hapoel Ber Ševa – OFI Krit 0:2 (0:1)
/Punguras 45+2, Funtas 56/