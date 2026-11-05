Još jedan alarm za Zvezdu: Kopenhagen jedva izašao na kraj sa žilavom Iberijom

Večerašnji program Lige konferencije poslao je izuzetno ozbiljnu opomenu na beogradsku Marakanu. Dok se Crvena zvezda zamalo propisno obrukala i jedva izvukla živu glavu na svom terenu protiv totalnog autsajdera, Inter Eskaldesa iz Andore (2:1), njen budući gruzijski rival poslao je jasnu poruku da u Tbilisiju nikome neće biti lako.

Ekipa Iberije 1999 namučila je Kopenhagen na Parkenu, gde je danski velikan slavio sa tesnih 2:1. Sva tri gola viđena su već u prvom poluvremenu kada je Mohamed Eljunusi doneo prednost domaćinu iz penala u 19. minutu, a prednost duplirana autogolom Vahida Selimovića u 22. minutu. Ipak, žilavi Gruzini se nisu predali, Amiran Džagania je u 30. minutu smanjio na 2:1 i naterao Dance da do samog kraja strepe za tri boda.