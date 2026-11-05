Još jedan alarm za Zvezdu: Kopenhagen jedva izašao na kraj sa žilavom Iberijom
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 23:08
U sudaru timova iz "liga petica" Brajton slavio protiv Hetafea
Večerašnji program Lige konferencije poslao je izuzetno ozbiljnu opomenu na beogradsku Marakanu. Dok se Crvena zvezda zamalo propisno obrukala i jedva izvukla živu glavu na svom terenu protiv totalnog autsajdera, Inter Eskaldesa iz Andore (2:1), njen budući gruzijski rival poslao je jasnu poruku da u Tbilisiju nikome neće biti lako.
Ekipa Iberije 1999 namučila je Kopenhagen na Parkenu, gde je danski velikan slavio sa tesnih 2:1. Sva tri gola viđena su već u prvom poluvremenu kada je Mohamed Eljunusi doneo prednost domaćinu iz penala u 19. minutu, a prednost duplirana autogolom Vahida Selimovića u 22. minutu. Ipak, žilavi Gruzini se nisu predali, Amiran Džagania je u 30. minutu smanjio na 2:1 i naterao Dance da do samog kraja strepe za tri boda.
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Za navijače i stručni štab Alberta Rijere, ovo je jasan alarm pred gostovanje u Gruziji koje je zakazano za 10. decembar. Ako se uzme u obzir da je Zvezda večeras protiv tima iz Andore imala umalo košmarno veče, postavlja se opravdano pitanje: šta li crveno-bele tek čeka protiv nešto kvalitetnije Iberije 1999 na gostujućem terenu za nešto više od mesec dana?
Uskoro opširnije...
LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO
Četvrtak
Atalanta - Kairat 1:1
/Krstović 82 - Gual 53/
Midtjiland - Ajaks 1:6 (1:1)
/Etim 28 - Arokodare 9,52, Vijndal 59, Klasen 67, Gluh 74, Markos Leonardo 82/
Trabzon - Frajburg 0:1 (0:1)
/Kubler 14/
Orhus - Braga 0:0
KuPS - Gent 0:0
Tun - Harts 3:1 (2:0)
/Mekart ag 22, Labo 34, Dursun 57, Findli 82/
Linkoln Red Imps - Hajduk Split 1:0 (0:0)
/Hadžikadunić ag 89/
Mjelbi - Borac Banjaluka 2:0 (0:0)
/Bergstrom 54, Engor 88/
Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1 (0:0)
/Lučić 80, Dijaz ag 90+2 - Areljano 62/
Kopenhagen - Iberija 1999 2:1 (2:1)
/Eljunusi pen 19, Selimović ag 22 - Džaganija 30/
Hetafe - Brajton 0:1 (0:0)
/Jalkuje 64/
Lugano - Kauno Žalgiris 3:0 (3:0)
/Siminjani 11, Alioski 24, Dos Santos 32/
Monako - Nordsjeland 2:0 (1:0)
/Deturbe 33, Ablin 90+1/
Panatinaikos - CSKA Sofija 2:1 (1:1)
/Kalabrija 41, Taborda 68 - Almeida 44/
FK Riga - Jablonec 1:1 (1:0)
/Režinaldo pen 34 - Nebila 49/
Sint Trojden - Bran 1:1 (0:0)
/Išivatari 48 - Matisen 79/
Tvente - Pafos 3:1 (0:1)
/Najstad 62, Erjaseter 76, Vajdman 82 - Lele 39/
Univerzitatea Krajova - Egnatija 2:0 (2:0)
/Čikaldau 24, Banku 32/