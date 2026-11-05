Ber Ševa izbacila Zvezdu i onda se potpuno raspala

Ta crna serija Hapoela nastavljena je večeras. Na stadionu u Bukureštu gde je bio domaćin, tim Rana Kožuha izgubio je od grčkog OFI-ja sa 2:0. Te posle četiri kola Lige Evrope Ber Ševa ima samo jedan bod osvojen protiv zagrebačkog Dinama (0:0). A, upisani su porazi i od AZ Alkmara (2:1) i Union Sen Žiloaza (4:0).

Posle četiri runde Hapoel Ber Ševa je pri samom dnu tabele Lige Evrope i deluje već sada da mu nisu veliki izgledi da se izbori za prolaz dalje. Pogotovo što mu je raspored do kraja – paklen. Izraelce čekaju utakmice sa Bešiktašom, Juventusom, Seltom i Bornmutom.

Statistički gledano Ber Ševa je bila bolja od OFI-ja: imala je dosta veći posed lopte, više šuteva na gol, ali Krićani su postali eksperti da pobeđuju iz uloge autsajdera. I na domaćoj sceni su tako poskidali brojne skalpove većima od sebe, čak i AEK-u Marka Nikolića dva puta u Kupu i Superkupu. Sada sa šest bodova su u zoni koja vodi u sledeću fazu takmičenja. Mada ni njima neće biti lako do kraja, jer ih čekaju mečevi sa Anderlehtom, Benfikom, Šturmom i Lehom iz Poznanja.

Ključni teg da vaga ode na stranu OFI-ja bio je Punguras, koji je u poslednjem minutu prvog poluvremena doveo Grke u vođstvo. U uvodnoj fazi drugog dela Funtas je duplirao prednost Krićana i taj rezultat je ostao na snazi do kraja.

LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)

/Džozef 52, 66/

Anderleht – Salcburg (1:0)

/Augustinson 20/

Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)

/Kamada 92 - Pras 7/

Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)

/Stojančov 83/

NEC – Omonija 3:1 (0:1)

/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/

Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)

/Oskarson 28 – Toliso 54/

Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)

/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/

Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)

/Adu 10/

Leverkuzen - Marselj 0:1 (0:0)

/Guiri 77/

Benfika - Leh Poznanj 3:1 (1:0)

/Rafa Silva 6, Prestijani 67, Sudakov 90 - Bengtson 72/

Selta - Union Sen Žiloaz 1:2 (1:1)

/Duran 11 - Zeneli 35, 49/

Seltik - Bešiktaš 3:2 (0:0)

/Osmand 62, Duran 78, 87 - Olaitan 54, Kokču 85/

Šturm – Celje 2:3 (1:2)

/Dijakite 40, 93 – Seslar 29, 73, Verbič 45/

Sanderlend – Dinamo Zagreb 0:2 (0:2)

/Stojković 23, Beljo 39/

Torense – Ararat 1:2 (1:1)

/Agire 13 – Muradjan 41, Vilson 58/

AZ Alkmar – Juventus 1:2 (0:2)

/Merdink 88 – Kopmejners 19, Muani 37/

Hapoel Ber Ševa – OFI Krit 0:2 (0:1)

/Punguras 45+2, Funtas 56/