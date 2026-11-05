Čekao je Žika pola veka, a večeras u stilu proslavio 50. evropsku (VIDEO)

I evo, večeras, već došao do 50. evropske utakmice. I još jednog vrednog skalpa. Union je u Vigu preokrenuo protiv Selte, pobedio 2:1 i sigurnim korakom maršira u Ligi Evrope kao jedan od najboljih timova.

Pare Tonija Bluma su oživele klub koji je patio skoro pola veka, ali mnogo više njegov radarski sistem za otkrivanje talenata i ‘moneyball’ u kojem je Union pratio Brajton. Unionova konstanta je da će uvek igrati dobar fudbal, biće dobrih i slabih rezultata, povremenih kriza, ali dobar fudbal je neminovan.

Nikome u evropskom fudbalu nije lako da ode na teritoriju Španije i nadigrava se. Bilo to u Ligi šampiona, Ligi Evrope, Ligi konferencije ili u reprezentativnom fudbalu. Španci su referentna tačka za fudbal u današnje vreme. Union je otišao u Vigo, nadigrao se i pobedio. Bila mu je to 22. pobeda u 50 evropskih mečeva. Remizirao je 21, izgubio 18. Skoro polovinu (22) od tih mečeva je igrao protiv timova iz “liga petice” i ovo večeras mu je sedma pobeda. Malo li je za klub koji igra u Evropi tek nešto više od tri godine…

Jeste Selta u krizi ove sezone i ne liči na tim iz prethodne dve, ali pobediti u Španiji protiv bilo koga nikada nije lako. Union je to uradio u svom stilu. Izašao je agresivno i nakon desetak minuta pritiska primio gol. Tipična španska razmena pasova i individualna klasa Pabla Durana u završnici za radost domaćih u prohladnoj noći Balaidosa.