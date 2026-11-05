Orlovi rano lete: Benfika na čelu Lige Evrope! Pokuov dribling večeri i triler na Seltik Parku

No, prvo na Luž, plasman tako zahteva. Dok je objektivan kvalitet zahtevao i ubedljiviju pobedu Benfike. Ovako, tih 2:1, uz utisak da su Poljaci mogli da prime barem još dva komada. Posebno što je od starta krenulo po zlu.

Veče kad su Orlovi leteli visoko. Samo što su oni iz Lisabona taj let završili kako treba, dok su oni iz Istanbula ipak aterirali. Jer Benfika je, mnogo lakše no što rezultat kazuje, savladala Leh iz Poznjanja sa 3:1 i izdvojila se, na čelu Lige Evrope, na osnovu gol razlike ispred Bornmuta i Ferencvaroša. Sa druge strane, Bešiktaš je mogao da bude odmah ispod, ali je – sa Dušanom Vlahovićem kao rezervistom – na gostovanju kod Seltika ispustio gol prednosti i na kraju izgubiio sa 2:3.

Već u šestom minutu, portugalski velikan je stigao do vođstva, pošto Poljaci nisu mogli da se nose niti sa presingom rivala na njihovoj polovini terena, a ni sa Andreasom Sjeldrupom, koji je konstantno pravio dar-mar po levoj strani. I kad je Leh izgubio jednu loptu na polovini terena, Sjeldrup je bio sam, a na njegovu prizemnu loptu nije najbolje reagovao golman gostiju Mateus Lis. Rafa Silva je bio priseban, iščačkao mu loptu i nekako je ugurao u mrežu.

To je bio samo početak Benfikinih juriša, koji su se u nastavku samo množili. Samo što je realizacija izostajala dok se nervoza polako stvarala na tribinama. Znate već za onu staru kletvu, da posle toliko promašaja kazna mora da stigne. Nije baš uvek tačno. Ne kada je razlika u klasi ovako očigledna. Benfika je samo pojačavala, Leh se trepavicama održavao u životu. U prvom poluvremenu jedan šut naspram dvocifrenog broja domaćina. I kad je na kraju ostao bez izbora i morao da nešto odvažnije pokuša nešto napred, momentalno mu se obilo o glavu. Đanluka Prestijani – sećate ga se iz onog verbalnog (da ne kažemo rasističkog) okršaja sa Realovim Vinisijusom – čuvaru je izmešao likvor pre no što je matirao Lisa za 2:0.

Leh je doduše uspeo da preko Lea Bengtsona smanji zaostatak posle samo šest minuta - i straše greške Enca Barenečea - ali to je bilo sve od Poljaka, a i bilo bi nepravedno da je bilo drugačije. Georgij Sudakov to je samo potvrdio pogotkom za konačnih 3:1.

Što se tiče Bešiktaša, Vičenco Italijano je i ovog puta rešio da odmori Dušana Vlahovića, ali možda mu je vreme da shvati da se time igra sa plasmanom među osam najboljih. Korejac Hjon-gju Oh jeste blistao u pobedi nad Hofenhajmom, ali je u poslednje dve utakmice tihovao,a Bešiktaš je večeras bio u dobroj poziciji da upiše nova tri boda i to na vrućem gostovanju na Seltik Parku. Zaslugom 22-godišnjeg Ernesta Pokua, krila na pozajmici iz Bajera iz Leverkuzena, koji je fantastičnom fintom prevario Džordana Lotombu i iznudio penal posle kojeg je Džunior Olajtan doveo goste u vođstvo, mada mu je golman Seltika Sem Džonston skinuo jedanaesterac, ali nije mogao i drugi pokušaj na odbitak.