Valensija petljala, ali preživela fenjeraša

Furiozno je prošlosezonski učesnik fajnal-fora počeo utakmicu. Valencija je bila dominantna na otvaranju meča i u prvom kvartalu došla do neverovatne prednosti od 18 poena. Šta se potom desilo za Slepe miševe, to je za izučavanje. Kao da su Slepi miševi ostali bez talenta koji ih je krasio u prvi 10 minuta. Nije bilo napada, a još manje odbrane. Odjednom je Leandro Bolmaro zaličio na zemljaka mu Fakunda Kamapaca i to iz najboljih dana. Valensija nije znala kako da zaustavio zahuktali Armani koji je topio prednost, u jednom momentu napravio seriju 10:0 i u potpunosti preokrenuo tok meča.

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U napadu gostiju vladala je dezorganizacija, iako je španski tim dominirao u skoku najviše Nilu Sakou, momci u narandžastom koji su ovaj put igrali u belom nisu mogli da pogode apsolutno ništa. Tražili su se Ti Džej Šorts, Kameron Tejlor, Armoni Bruks i ostali, dok su Manekeni koristili prazan hod gostiju. Činilo se na krajem treće četvrtine da je italijanski tim u mnogo boljem naletu i da neočekivani X faktori u vidu Osumane Diopa i Đampaola Ričija mogu da presude Valensiji.

Ipak, ono što se desilo Slepim miševima u drugoj četvrtini sada je zadesilo Olimpiju. Domaćin jednostavno nije postojao u poslednjih 10 minuta, dok su se gosti raspucali. Zapalili su se Tejlor, Bruks i Šorts. Valensija je istopila razliku za tili čas i preuzela prednost polovinom poslednjeg kvartala. Čuvao se domaćin na minusu ne većem od dva poseda zaostatka, međutim, nije nikako mogao u potpunosti da uhvati priključak. Gosti su na nešto više od minut do kraja pogodili trojku preko Burksa, potom se odbranili u sledećem napadu, rešili pitanje pobednik i nisu dozvolili sebi da se okliznu protiv fenjeraša.

Najefikasniji igrač na meču bio je Tejlor sa 17 poena, pet skokova i četiri asistencije. Armoni Bruks je zabeležio 16, a Ti Džej Šorts 15, uz pet asistencija, dok je na drugoj strani Bolmaro bio najučinkovitiji za 16 poena.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

Efes - Pariz 90:95

/Pejn 33 - Hifi 28/

Fenerbahče - Baskonija 84.65

/Horton Taker 19 - Simons 13/

Hapoel Tel Aviv - Barselona 90:93

/Brajant 25 - Brizuela 22/

Asvel - Bajern 95:99

/Mils 22 - Vajli 22/

Olimpija Milano - Valensija 73:84

/Bolmaro 16 - Tejlor 17/

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama