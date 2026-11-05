Kluž se obrukao na Kanarskim ostrvima i izgubio sa 40 razlike
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 23:02
Ekipa Tenerifa razbila Rumune - 113:73
Nakon što je Kluž lako izgubio od Partizan Mozzart Beta u ponedeljak, okrenuo se teškom gostovanju u Evrokupu. Odnosno, još težem putu, jer je tim iz Rumunije išao na Kanarska ostrva kako bi stao na crtu ekipi Tenerifa.
Očigledno je da Kluž nije navikao baš na takvo putovanje. Zašto? Prosto, domaćin ga je obrukao i razbio sa čak 45 razlike, odnosno 113:73.
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Teško je bilo šta napisati o jednoj ovakvoj utakmici. Jeste Tenerife bio favorit, u rosteri ima ozbiljna imena, međutim da baš ovako upropasti rumunskog predstavnika niko nije očekivao. Kluž nije ličio na sebe i trener Mihail Silvašan ima bezbroj znakova pitanja iznad svoje glave posle jedne ovako loše košarkaške predstave.
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Previše je bilo soliranja (samo 12 asistencija), i to je najviše koštalo Kluž, uz šut za tri 6/21. Sa druge strane domaćin je iza linije 6,75 šutirao neverovatnih 17/31, imao timskih 26 asistencija i zaista se pitanje pobednika nije ni postavilo, samo koliko će razlika na kraju biti.
Poenterski se istakao Haime Fernandez sa 22 poena, Đorđi Šermadini imao je 21, Kajl Gaj 14, a vremešni Marselinjo Uertas 12.
U timu Kluža 21 poen dao je Malkolm Hil, dok su po deset ubacili Džavonte Smart i Džavon Bes, s tim da je bivši igrač Crvene zvezde iz igre bio na 4/12 iz igre.