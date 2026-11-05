Kluž se obrukao na Kanarskim ostrvima i izgubio sa 40 razlike

Teško je bilo šta napisati o jednoj ovakvoj utakmici. Jeste Tenerife bio favorit, u rosteri ima ozbiljna imena, međutim da baš ovako upropasti rumunskog predstavnika niko nije očekivao. Kluž nije ličio na sebe i trener Mihail Silvašan ima bezbroj znakova pitanja iznad svoje glave posle jedne ovako loše košarkaške predstave.

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Previše je bilo soliranja (samo 12 asistencija), i to je najviše koštalo Kluž, uz šut za tri 6/21. Sa druge strane domaćin je iza linije 6,75 šutirao neverovatnih 17/31, imao timskih 26 asistencija i zaista se pitanje pobednika nije ni postavilo, samo koliko će razlika na kraju biti.

Poenterski se istakao Haime Fernandez sa 22 poena, Đorđi Šermadini imao je 21, Kajl Gaj 14, a vremešni Marselinjo Uertas 12.

U timu Kluža 21 poen dao je Malkolm Hil, dok su po deset ubacili Džavonte Smart i Džavon Bes, s tim da je bivši igrač Crvene zvezde iz igre bio na 4/12 iz igre.