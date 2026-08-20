OCENE – ZVEZDA: Deco, ugledajte se na Radeta Krunića; Elšnik – Rijerin prvi čovek

Mirko Ivanić Vezni

Jednom kapiten, uvek kapiten. Imaće on teške periode, možda i partije nedostojne njegove fudbalske klase, ali nikada, ali nikada ne treba zviždati Mirku Ivaniću. On je, uz sve svoje mane, rol model kako treba da se ponaša prvi među jednakima u svlačionici Crvene zvezde. I nije prvi put da posle kriznog perioda iznikne u velikog junaka. Jer to je prosto on - simbol Zvezdinih uspeha u Evropi. Nije ga bilo dovoljno na početku meča u igri, ali onda je demonstrirao ono po čemu je prepoznatljiv. Savršeno kretanje, idealan prijem i lagana egzekucija. Otkravio se i počeo da prepoznatljivom "osmicom" pravi višak. Da je bolje dao pas ka Čamu, bila bi to idealna partija. Ne treba biti previše mudar pa shvatiti - mnogo toga će se u igri Alberta Rijere vrteti oko Mirka Ivanića. Ako bude bio dobar u svlačionici. A – jeste. Zaslužio je da mu 27.000 ljudi pokaže poštovanje pokličima: „Mića, Mića“. Uvek i u svakoj prilici.