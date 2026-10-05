Novakov žreb u Šangaju: Protiv Hurkača već u drugom kolu, Zverev u polufinalu
Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 09:37
Đoković izbegao Alkarasa do finala
Turnir u Pekingu nije još gotov, danas će se igrati mečevi polufinala, ali je već izašao žreb za predstojeći masters u Šangaju, na kojem bi trebalo da igra i Novak Đoković.
Srpski as je dobio krajnje neobičan žreb: u prvom kolu će biti slobodan, a u drugom će igrati sa pobednikom duela Hurkač – Dakvort. Mogla bi se da dogodi interesantna situacija da Novak sutra igra protiv Poljaka finale u Pekingu, pošto će Hurkač danas odmeriti snage sa De Minorom, a onda da se ponovo sretnu za neki dan, samo u drugom kolu.
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Generalno, ceo žreb za Đokovića je kao da je u pitanju grend slem. Jer, u trećoj rundi bi mogao da se sretne sa Muzetijem, a potom sa Tijafoom. Najbolje rangirani potencijalni rival srpskom asu u četvrtfinalu je Ben Šelton, dok bi u polufinalu mogli ponovo da se sretnu Novak i Aleksandar Zverev.
Ukoliko bi Đoković došao do finala, sa druge strane mreže mogao bi da ga čeka Karlos Alkaras. U tom drugom delu kostura su i Danil Medvedev, Fric, Ože-Alijasim...
Turnir u Šangaju počinje 7. oktobra, a titulu će brani Valentin Vašero, koji je lani napravio totalnu senzaciju osvajanjem titule. Na tom putu tada pobedio je i Novaka Đokovića u polufinalu.