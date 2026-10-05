Novakov žreb u Šangaju: Protiv Hurkača već u drugom kolu, Zverev u polufinalu

Turnir u Pekingu nije još gotov, danas će se igrati mečevi polufinala, ali je već izašao žreb za predstojeći masters u Šangaju, na kojem bi trebalo da igra i Novak Đoković.

Srpski as je dobio krajnje neobičan žreb: u prvom kolu će biti slobodan, a u drugom će igrati sa pobednikom duela Hurkač – Dakvort. Mogla bi se da dogodi interesantna situacija da Novak sutra igra protiv Poljaka finale u Pekingu, pošto će Hurkač danas odmeriti snage sa De Minorom, a onda da se ponovo sretnu za neki dan, samo u drugom kolu.