Raport sa srpskoligaških terena: Duplo slavlje u Užicu, Timok se baš razgoropadio

U istočnoj i vojvođanskoj grupi na vrhu je tolika gužva da prvog i sedmog razdvajaju svega tri boda! Epicentar dešavanja, ipak, bio je u Užicu, gde je Sloboda izvela spektakularan preokret u sudijskoj nadoknadi protiv Omladinca, a Jedinstvo Putevi ubedljivim trijumfom sačuvalo lidersku pozciju. Pa, krenimo redom...

Zahuktala se borba u Srpskoj fudbalskoj ligi. Minulog vikenda – smena na vrhu tabele na Istoku, gde je Timok posle druge uzastopne pobede s rezultatom 6:0 preuzeo prvo mesto i u Beogradu, gde je kiks T6 NIKE iskoristila Budućnost iz Dobanovaca, jedini neporaženi tim u ovoj ligi.

SUBOTIĆEV GOL VREDAN LIDERSKE POZICIJE Budućnost iz Dobanovaca nije više samo jedini neporaženi tim u Srpskoj ligi Beograd, sada je i lider prvenstva. Minimalnu pobedu nad PKB-om donelo je dobro poznato ime srpskoj fudbalskoj javnosti, vezista sa skoro 150 superligaških mečeva u dresovima Vojvodine, niškog Radničkog i Radnika – Nemanja Subotić. Sa vrha je skliznula T6 NIKA, pošto je u pravoj goleadi u Borči bez pobede ostala na malerozan način – autogolom Mateje Krstića u 88. minutu, iako je vodila i sa 2:0, i sa 3:2. Važan trijumf, vredan drugog mesta, ostvario je Radnički iz Obrenovca protiv Zvezdare u gostima. U meču koji je obilovao nervozom i dvocifrenim brojem žutih kartona, strelci su bili bivši crnogorski reprezentativac Marko Simić sredinom prvog poluvremena i Filip Minić u 85. minutu. Treba notirati i pogodak koji je Aleksa Mitić postigao za Ušće Novi Beograd već u petom minutu meča protiv BASK-a. Reč je o napadaču koji dobija šansu i u dresu IMT-a u Mozzart Bet Superligi. Razočarala je Bežanija, porazom od Prve iskre u Bariču. Iako je prva povela, bez bod(ov)a je ostala u sudijskoj nadoknadi, kada je pogodio Filip Avrić. SRPSKA LIGA BEOGRAD, 7. KOLO: Ušće Novi Beograd - BASK 2:0, Budućnost (Dobanovci) - PKB 1950 1:0, Zvezdara - Radnički (Obrenovac) 0:2, BSK 1926 - T6 NIKA 3:3, Jedinstvo (Surčin) - GSP Polet Dorćol 1:1, Brodarac - Torlak 1:2, Prva iskra - Bežanija 2:1.

HET-TRIK ĐORĐA COLIĆA U Srpskoj ligi Istok, prvog i sedmog razdvajaju svega tri boda! Toliko je neizvesna ova sezona. Posle mečeva osmog kola, došlo je do smene na vrhu, pošto je dosadašnji lider Brzi brod uzeo samo bod iz poslednje dve runde, pa su ga pretekli i kruševačko Jedinstvo, ali i Timok, koji je drugo kolo zaredom slavio s rezultatom 6:0. Niški tim pao je u Ćupriji, skupo ga je koštalo loše branjenje prekida. U 14. minutu konfuziju u odbrani iskoristio je Jović, a u 87. minutu gol je posle kornera postigao Stanišić – oba pogotka glavom. Tako gostima ništa nije vredelo izjednačenje koje je u poslednjem minutu prvog poluvremena doneo Dimitrije Zajić. Timok se razgoropadio! Pola tuceta golova Jagodini u gostima u prethodnom kolu, a sada isti golgeterski učinak protiv Vlasine. Het-trik je zabeležio Đorđe Colić, a strelci su bilo još Nuredini, Adžibaba i Bihorac. Impresivna gol-razlika je Zaječarce i učinila liderima na tabeli ispred kruševačkog Jedinstva, koje je uz dosta muke slomilo otpor “fenjeraša”, niškog Sinđelića. Gosti su vodili na poluvremenu golom Matije Petrovića, ali je upravo rođeni Nišlija Luka Đorđević sa dva pogotka u nastavku doneo preokret. Mogao je to, umesto tandema, da bude i vodeći trio na tabeli, da Đerdap nije neprijatno iznenadio svoje navijače porazom od Malošišta, dok se mnogo više očekivalo i u derbiju starih rivala Radničkog i Trajala u Pirotu. Nešto debelo ne štima u Jagodini – primila je deset golova u dva uzastopna meča. SRPSKA LIGA ISTOK, 8. KOLO: Timočanin-Radnički (Svilajnac) 2:1, Morava 1918 (Ćuprija)-Brzi Brod 2:1, Đerdap-Malošište 0:1, Radnički (Pirot)-Trajal 0:0, Pčinja-Sloga (Leskovac) 2:3, Timok 1919-Vlasina 6:0, Rembas-GFK Jagodina 4:0, Jedinstvo 1936 (Kruševac)-OFK Sinđelić 2:1.

SLOBODA OD 1:2 U 90+3. MINUTU DO 3:2 Totalna euforija u Užicu. Dva tima iz ovog grada upisala su u devetom kolu pobede koje će se pamtiti. Slobodina još i više, zato što je od Omladinca iz Zablaća gubila sa 0:2, do 90+3. minuta sa 1:2, a na kraju je pobedila sa 3:2. Jedinstvo Putevi je bilo ubedljivo protiv Zlatibora (4:1) i učvrstilo lidersku poziciju. Blistao je Lazar Jovanović, nekadašnji krilni napadač Mladosti iz Lučana i niškog Radničkog, koji je postigao dva i asistirao za jedan pogodak, mada se mora istaći da je Jedinstvo prva dva pogotka postiglo sa penala, a da je od 37. minuta (pri rezultatu 1:1) imalo igrača više zbog isključenja Đorđa Petrića. Ono što se desilo na stadionu “Radomir Antić” ne viđa se često, posebno na našim terenima. Sloboda je bila u nokdaunu protiv Omladinca, ali onda u 90+3. minutu centaršut iz prekida, lopta je preletela golmana i sa druge stative glavom ju je u mrežu poslao Hamza Bronja, a zatim se dva minuta kasnije pred golom gostiju najbolje snašao kapiten Rade Glišović, za erupciju oduševljenja navijača u Užicu. Lidera u stopu prate FAP i Radnički iz Valjeva. Pribojci su golovima Ivanovića i Stevlića opravdali ulogu favorita u Golupcu, dok je Radničkom pogodak Nemanje Plećića bio dovoljan za tri boda protiv Reala. SRPSKA LIGA ZAPAD, 9. KOLO: Radnički (Valjevo)-Real (Podunavci) 1:0, Vujan-Sloga (Požega) 4:0, Jedinstvo Putevi-Zlatibor 4:1, GFK Sloboda (Užica)-Omladinac (Zablaće) 3:2, Đerdap-FAP 0:2, Šumadija 1903-Takovo 0:1, Železničar (Lajkovac)-OFK Napredak (Markovac) 2:0, Rađevac-Budućnost Krušik 2014 0:1.