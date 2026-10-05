Dani odluke za večite: Evroliga glasa o osam novih franšiza i budućnosti (bez) NBA lige

Evroligin plan je svakako poznat odranije: da se u sezoni 2027/2028 proširi na 24 učesnika. A da se već koliko sutra proširi za osam novih franšiza. Za tih osam kandidovalo se 11 klubova: Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Dubai, Hapoel Tel Aviv, London Lajons, Napoli, PAOK, Pariz, Roma Maksima, Valensija i Virtus Bolonja. Ukupna vrednost svih ovih ponuda iznosi gotovo 700.000 evra samo kroz franšizne naknade uz planirane investicije veće od 3.200.000.000 u narednih pet godina.

E sad, većina evropskih medija iz zemalja koji na nešto ozbiljnijem nivou prate dešavanja u košarci reći će vam da ovo verovatno znači i da je Evroliga definitivno odustala od projekta NBA Evrope. Dodaće da niko iz NBA ili FIBA ni neće prisustvovati Evroliginom sastanku na jezerku Komo. Ponuda NBA da preuzme Evroligu neće se ni razmatrati. Ne zvanično bar. Biće neformalnih prča, ali ništa više od toga.

Međutim, onda dođete do katalonskog Mundo Deportiva koji pominje da je predsednik fudbalskog kluba Barselna Đoan Laporta ipak rešio da sam otputuje na Komo, iako je prvo planirao da tamo pošalje Siska Pujola i Ćavija O’Kalagana. Ali navodi Mundo Deportivo dalje, Laporta je odlučio da sam predvodi delegaciju, jer će se na Komu suštinski odlučivati i o tom predlogu NBA lige da ona preuzme organizaciju Evrolige kroz projekat NBA Evropa.

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Mundo Depotivo tvrdi da je Laporta prethodno bio i na sastanku uduženja Evropskih fudbalskih klubova (ECA) u Kopenhagenu gde mu je zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum objasnio kakve bi koristi evroligaši mogli da imaju od ulaska Amerikanaca u Evropu. Navodno mu je rekao da i NBA vidi fudbalske klubove Barselonu, Real Madrid, Bajern Minhen, Pari Sen Žermen i Milan kao nosioce novog projekta. O svemu tome Laportu je već više puta informisao i Pau Gasol, legendarni igrač Barselone i nekoliko NBA franšiza.

Tek da podsetimo, NBA je za Evropu zamislio ligu sa 12 gradova: Barselonom, Madridom, Atinom, Rimom, Milanom, Londonom, Parizom, Berlinom, Minhenom, Istanbulom, Mančesterom i Lionom. Preostala četiri učesnika prve sezone morala bi da to ulaznica stiglu kroz nekakav pristupni proces.

Šta je ono što NBA ligi privlači recimo Laportu? Novac naravno. U konkretnom slučaju predlog da mu novu dvoranu “Palau Blaugrana”, a u sklopu većeg projekta Espai Barsa, izgradi investitor koji bi zauzvrat dobio pravo da tim objektom rukovodi u narednih 35 do 40 godina. Amerikanci tvrde da bi bilo zainteresovanih, kada bi Barselona prihvatila da igra NBA. I Barsa zato čeli da čuje ponude obe strane. Posebno što je svima privukla pažnju informacija da će se stalna mesta za NBA Evropu prodavati po ceni od minimano 500.000.000 evra, a možda i celu milijardu!

Podsetimo, i proširenje Evrolige i početak NBA Evropa planirane su za sezonu 2027/2028. I ako dogovora ne bude imaćemo dva takmičenja. Iako je svima jasno da Evropa nema vrhunskih 40 klubova za oba.