PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Mora i Salah nekoga da pobedi... Rosoneri, bez ljutnje
Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 11:59
Pročitajte nekoliko predloga za 6. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Izabrane vesti
Klub s obale Crnog mora izgubio je tri od poslednje četiri utakmice i očajnički mu je potrebna pobeda. Genčler već ima jedan skalp ove sezone, tukao je Fener pred svojim navijačima. Mnogo bi mu bilo da dobije i danas. Kvalitet je na strani Salaha i društva, mora i njima da krene...
Konačan ishod
Brondbi je izgubio derbi od Nordsjelanda u prošlom kolu, što mu je prvi poraz u sezoni. Radi se o timu koji napada titulu ove sezone i moraće ekspresno da se oporavi. Randers spada u najneefikasnije ekipe u Danskoj, pritom - na poslednja tri meča nije dao gol Brondbiju. Verujemo i keca.
Konačan ishod
Nije potrebno neko naročito obrazloženje za ovaj tip. Ko je ispratio rezultate Hajdenhajma na startu sezone sve zna - ni na jednoj njegovoj utakmici nije palo manje od pet golova. Naš tip za ovu priliku je GG, mada možete da probate i s 4+, ili čak i više. I Grojter je tim koji daje i prima dosta golova.
Oba tima daju gol
Dobio je Arsenal sve tri ovogodišnje utakmice protiv Čelsija, ali svaki put je bilo dosta muke za današnjeg favorita. Pride, Ćabi Alonso je nešto novo za Mikela Artetu, nije navikao da igra protiv njega i to može da bude bitan faktor. Možda nije loše pokušati s duplom šansom - X2.
Dupla šansa
Više od deset godina Alaves ne zna za pobedu protiv Osasune u takmičarskom meču na svom terenu?! Zvuči neverovatno, ali je istinito. Oba tima dobro su ušla u sezonu, autoritativno , nisu primili gol kod kuće, tako da treba očekivati čvrst meč. Remi deluje kao najrealniji ishod.
Konačan ishod
Verovatno prilično hrabro s naše strane, ozbiljno rizikujemo da se zamerimo navijačima Milana, ali šta je tu je. Rosoneri nemaju rešenje za Staru damu više od tri godine (toliko je nisu dobili u Seriji A), a ni gol joj nisu dali u tom periodu. Dakle, na šest utakmica samo 'ćorci'... Doduše, čak četiri puta bilo je 0:0. Ko sumnja u keca, eto mu alternativnog predloga.
Konačan ishod
Uspeo je Majkl Kerik da stabilizuje Mančester Junajted donekle, ali još ne u toj meri da bismo na bilo kom gostovanju mogli da stavimo ruku u vatru na njegov siguran trijumf. Pogotovo ne na vrućem terenu kao što je ovaj u Liverpulu. Uostalom, videli smo protiv Hala kako je sve izgledalo. Ko ne mora, neka ne gleda ka dvojci...
Konačan ishod