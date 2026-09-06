Jović, Kolo Muani, Marmuš, Ekitike... Ajntraht ima novu "zlatnu koku"
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 12:21
Junes Ebnutalib u epicentru posle het-trika na startu Bundeslige. Fudbaler rođen u Frankfurtu mogao bi da bude ovosezonska “opklada” povratnika na klupu Adija Hitera
Paklene napadače poslednjih šest-sedam godina imao je Ajntraht. Dovedi za “siću” i prodaj ih za paprene sume, ideja je vodilja tima iz Frankfurta. Pomenućemo samo neke, od Luke Jovića koji je 2019. otišao u Real Madrid za 65.000.000, pa Randala Kolo Muanija koji je stigao pre tri godine u Pari Sen Žermen za 95.000.000, a došao je u grad na Majni bez obeštećenja iz Nanta, pa do mega prodaja prošle godine, prvo na zimu Egipćanina Omara Marmuša Mančester Sitiju za 75.000.000 i na leto Uga Ekitikea Liverpulu za 95.000.000.
Jović, Marmuš i Muani nisu nastavili uzlaznom putanjom, dok je Ekitike posle odličnog početka na Enfildu, dugo van terena zbog teške povrede. Ajntraht ih je izbacio u orbitu, a nemački tim mogao bi i ove sezone dobro da “zatrese” evropsko tržište. Nova zlatna koka mogao bi da bude Nemac marokanskog porekla Junes Ebnutalib, koji je prošle nedelje u Berlinu na premijeri Bundeslige postigao het-trik Unionu u remiju (3:3).
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Na stranicama Mozzart Sporta krajem prošle godine nagovestili smo potencijal napadača rođenog 2003. godine kada je tresao mrežu u Cvajti u dresu Elverzberga. Za prošlu polusezonu je dao 12 golova u drugoligaškoj konkurenciji, trasiravši ovom malom klubu povratak u Cvajtu. Poziv iz rodnog grada imao je presudnu ulogu, pa je za 8.000.000 prešao u Ajntraht.
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
Kako to obično biva, potrebna je period adaptacije za fudbalera marokanskog porekla koji je imao egzotičnu karijeru od italijanske Peruđe u Primaveri i Seriji C, dok nemačkog niželigaša Gisena, pa u Elverzbergu gde je bio nevidljiv prve dve sezone, ali je onda zablistao prethodne jeseni.
U prvoj polusezoni u dresu Ajntrahta igrao je samo na pet utakmica, dao jedan gol. Ovog leta, postao je “opklada” povratnika na klupu tima iz pokrajine Hesen, Adija Hitera. Austrijanac se posle pet godina vratio u Ajntraht, dao poverenje Ebnutalibu da bude vođa napada, a on je vratio mečim karijere, het-trikom u Berlinu. Pre toga je dao gol niželigašu Tonisu u prvom kolu Kupa Nemačke (0:11).
MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
Ebnutalib i dalje može da bira da li će da igra za Nemačku gde je rođen ili za zemlju predaka, Maroko. Meč u Berlinu prošle nedelje gledao je s tribina selektor Mohamed Uabi. Bio je u konkurenciji za Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi proteklog leta, ali je izostao sa konačnog spiska. Sada bi mogao da dobije poziv za kvalifikacije za Kup afričkih nacija 2027. godine i duel sa Gabonom i Lesotom. Marokancima treba naslednik već vremešnog Jusefa En Nesirija. Uabi je na Svetskom prvenstvu kao napadača koristio novu akviziciju Bajerna Ismaela Saibarija koji je imao impresivnu sezonu u PSV Ajndhovenu, što mu je donelo mega transfer od 50.000.000 evra u bavarskog giganta.
15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)
Na premijeri pred svojim navijačima raspucani Ebnutalib predvodiće napad protiv Augzburga (17.30) u poslednjem meču drugog kola Bundeslige. Za goste iz Bavarske je ovog leta potpisao Jong Vu Seol, nekadašnji igrač Zvezde koji je prošle nedelje debitovao za svoj novi tim. Odigrao je minut u pobedi nad Šalkeom sa 3:0.
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
Borusija Menhengladbah - Elverzberg 3:4 (2:1)
/Bolin 12, 44, Skeli 56 - Mokva 29, Kratenmaher 66, 90+2, Kajdel 80/
Bajer Leverkuzen - Union Berlin 4:0 (2:0)
/E. Fernandez 1, Medina 28, Šik 48, Maza 66/
Hofenhajm - Borusija Dortmund 2:3 (1:0)
/Avdulahu 45, Lemperle 54 - Girasi 61, Fabio Silva 66, Hajdari 86ag/
Paderborn - Frajburg 0:1 (0:1)
/Egeštajn 26/
Verder Bremen - RB Lajpcig 3:1 (1:0)
/Dinkči 4, Filkrug 68, Gril 80 - Baku 90+5/
Šalke - Bajern Minhen 0:0
Nedelja
15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
***Kvote su podložne promenama