Usijanje na Old Trafordu: Junajted u zoni ispadanja, a “političar” Kerik mnogo priča i ništa ne govori

Novinar: “Šta očekujete u narednih par nedelja? Da mislite da bi najbolje bilo otići, verovatno biste to već uradili”.

Majkl Kerik: “To se neće desiti”.

Novinar: “Šta onda očekujete? Jasno je da će biti razgovora?”

Majkl Kerik: “Zaista?”

Novinar: “Pretpostavili biste, zar ne?”

Majkl Kerik: “Zar biste?”

Novinar: “Šta vi mislite, Majkl?”

Majkl Kerik: “Vi meni govorite šta vi mislite, zar ne?”

Novinar: “Pitam vas šta vi mislite? Šta očekujete da će da se desi”

Majkl Kerik: “Razumemo situaciju, nismo dobili dovoljno utakmica. Ali očekujem da idemo napred, da nastavimo da radimo, i danas je bilo dosta toga dobrog. Očekujem da se zategnemo”.

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Nešto kasnije je i na konferenciji za novinare trener bio prilično optimističan, pa je na pitanje veruje li da ekipa može da preokene sezonu odgovorio:

“Sto odsto! Imamo više nego dovoljno materijala. Golovi menjaju utakmice i sa tim moramo da se izborimo, drastično da popravimo, sami sebi u nekim trenucima previše otežavamo. Ali pravac kojim klub treba da ide mi je sasvim jasan. Treba da dobijamo utakmice. Ali fudbal je igra trenutaka, onoga što se dešava u kaznenom prostoru. Oduzmite te neke trenutke, golove koje smo apsolutno mogli da izbegnemo, a koje smo poklonili, i mislim da smo igrali prilično dobro”.

(©Reuters)

Smele reči, jer navijačima svakako ne prijaju dok iz čitaju sa 18. pozicije na tabeli. Među tim navijačima i ono lice sa početka teksta. Roj Kin ne može da veruje šta sluša, mada dobar deo krivice svaljuje i na igrače.

“Kerik mnogo priča, ali malo toga kaže. Ne znam da li mu je to taktika, on je kao političar… Divim se ljudima koji su opušteni, voleo bih da mogu i ja tako. Kaže: ‘Samo treba da se zategnemo’. Da se zategnete? Treba da udarate glavama u zidove! Za par nedelja idu na noge Liverpulu, ne mislim da je Liverpul ove sezone vrhunski, ali da li mislite da će Junajted tamo da zasuče rukave i sačuva mrežu netaknutom? Da će da bude napeto? Srećno sa tim. Ne vidim ovu svlačionicu kao iskrenu. Vrhunski igrači pred sebe stavljaju zahteve. Ovi hodaju na prstima jedni pored drugih. Nemaju lidera”.

Još jedan legendarni fudbaler Mančester junajted Geri Nevil ističe ipak i da nas je skorašnja prošlost naučila da smena trenera nije rešenje. Jer uprava ne radi dobar posao.

“Možete da menjate trenere i mislite da je to odgovor. Ali to je dokazano netačno, jer smo za ovih 12 godina promenili osam trenera. Dakle, nije to odgovor. Majk bi mogao da ode ili ostane, ne znamo to, ali vlasnici nemaju pojma šta da rade. Sve se vrti u krug: Amorim, Ten Hag, Ole Gunar Solskjer, Kerik, Žoze Murinjo, Luj van Gal, Dejvid Mojes, Ralf Rangnik – neki od njih su treneri svetske klase sa uspesima iza sebe, drugi su obećavajući mladi treneri, treći bivši igrači koji poznaju klub. A, ništa nije upalilo, jer dovodiš loše igrače. Ako si tu loš, tu u sektoru regrutacije, onda nemaš dovoljno jako rukovodstvo, onda nemaš kičmu kluba. To su prava pitanja. A, ovde imaš ljude koji rade te poslove, a da ih nikada pre nisu radili na visokim funkcijama”.

Dakle, trener, igrači ili uprava? Ili svi zajedno? I, ako je već tako, da li je ova sezona zaista već završena?