Odlazak jedinog “našeg” trenera iz liga petice: Ode Kosta, ali za njim nešto osta

Po svemu fudbalskom, Runjaić je nemački đak. Ali, ponosan i na poreklo sa ovih prostora. Srbin genetski, Nemac fudbalski. I bio je jedini „naš“ predstavnik u ligama petice. I to jako dobar reprezent. Uz Seska Fabregasa, Runjaić je do sinoć bio trener sa najdužim stažom u Seriji A pošto je na klupi popularnih Zebri proveo dve godine i četiri meseca. I u tom periodu uradio prilično dobre stvari. Na 86 ligaških mečeva sa Udinezeom je osvojio 99 bodova i podigao klub iz Friulije. Neće ga pamtiti samo po poslednjem utisku i lošem startu ove sezone.

Udineze je nekada bio stabilan prvoligaš, redovan pretendent za Evropu, ali je poslednjih godina sve češće padao u donji deo tabele i vojevao bitke za opstanak. Do Runjaićevog dolaska. Sezonu pre njegovog dolaska, Udineze je završio na razočaravajućem 15. mestu i jedva obezbedio opstanak. Tog leta je prodao dvojicu ponajboljih igrača – Lazara Samardžića u Atalantu i Neuena Pereza u Porto za ukupno 39.000.000 evra. Nije doveo nijedno zvučno pojačanje, ali je Runjaić sa onim što je imao, uspeo da izgradi nov tim i da iz njega izvuče maksimum.

U debitantskoj sezoni je popeo Udineze daleko od borbe za opstanak i završio na 12. mestu. Afirmisao je igrače poput Lorenca Luke i pored rezultata doneo klubu i finansijski kapital u igračkom kadru. Jedan od najboljih primera njegovog rada se sinoć sam javio.

Florijan Tovan je uvek važio za neospornog majstora francuskog fudbala, bio je i prvak sveta sa reprezentacijom 2018. godine, ali mu je karijera bila na stramputici. Imao je 30 godina kada se iz Meksika vratio na mala vrata u Evropu. U prvoj sezoni na Friuliju nije dao ni gol, niti upisao asistenciju. U drugoj je bio nešto bolji, da bi kod Runjaića opet zablistao i pronašao nekadašnju formu.

“Gospodine, lično želim da ti se zahvalim za zajedničke momente u Udinezeu. Bila mi je čast da radim sa Vama i vašim stručnim štabom. Vi ste veliki profesionalac i mnogo sam naučio od Vas. Vi ste verovali u mene kada drugi nisu. Dali ste mi šansu i priliku da pokažem koliko vredim. Bili ste prvi trener koji mi je u karijeri dao kapitensku traku. Hvala Vam i želim Vam sve najbolje”, napisao je sinoć Florijan Tovan na društvenim mrežama.

Tovan i Runjaić su samo godinu dana sarađivali u Udinezeu, a ofanzivac je posle toga otišao u Lans kao kapitalno pojačanje i čak se izborio za povratak u reprezentaciju Francuske. Nakon godinu dana rada sa Runjaićem u Udinama, Lorenco Luka je prodat u Napoli za 35.000.000 evra, a Jaka Bijol u Lids za 18.000.000. I tako oslabljen tim je u prošloj sezoni opet nadmašio sebe. Udineze je imao najbolju sezonu u poslednjih 10 godina. Završio je na desetom mestu i došao do 50 bodova u sezoni. I opet afirmisao igrače za lepu zaradu. Artur Ata je otišao u Firencu za 25.000.000 evra (biće i više sa bonusima i procentima), a Tomas Kristensen u Atalantu za 25.000.000 evra.

Nakon što je Tovana vratio u fudbalski život, Runjaić je to isto uspeo sa ludom glavom italijanskog fudbala Nikolom Zaniolom. Nestašni dečko iz Toskane je bio u strmoglavom padu karijere, niko ga nije hteo, ali je Runjaić uspeo da izvuče ono najbolje iz njega i da Italija opet uživa u driblinzima i golovima nekada velike nade.

Sve su to bile pozitivne stvari. Na terenu i van njega. Rođeni Bečlija je izvlačio maksimum iz štedljive sredine kao što je Udineze. Prošlog leta je očigledno došlo do serije grešaka u sportskom menadžmentu. Adekvatne zamene za prodate nosioce igre nisu dovedene, Runjaićeva alhemija je prestala da radi i klub sa severa Italije se našao u krizi. Jedino rešenje je bilo promena na klupi…

Runjaić se već pominje kao favorit da nasledi Jana Urbana na funkciji selektora Poljske. Tamo je radio sa puno uspeha i ima jako dobar rejting. Ipak, nakon 10 godina neprestanog trenerskog posla, možda je i vreme da odmori i sačeka neku atraktivniju priliku.

U ozbiljnim fudbalskim sredinama, poslednji utisak nije jedino što se pamti. Runjaićev mandat u Udinezeu je i te kako bio plodonosan, pokazao je da je Srbin iz Nemačke trenerski kalibar za ‘lige petice’ i ne treba sumnjati da će takvih poziva i ponuda opet da bude.