Raća Petrović: Bordalas sedam puta zvao zbog Seka, ako treba da poginem, ginem sa mojim Grobarima

Upravo je Senegalac jedna od centralnih tema od početka sezone. Izbacivan je iz tima, pa se vraćao. Udarao je saigrače na treningu, rušio autoritet Saše Ilića, a opet, sa njim i bez njega – Partizan nije izgledao isto.

”Što se tiče Dembe Seka, istina je da je bilo nekih disciplinskih prestupa. Tu je u najvećoj meri krivica i moja i Saletova, verovatno neke stvari od početka nismo postavili na način na koji je trebalo, možda smo se vodili ranijim postulatima iz naših igračkih dana u klubu. Mislili smo da se neke stvari u Partizanu podrazumevaju, ali drugačije je vreme. Trebalo je na neke stvari da reagujemo ranije, iako ništa od toga nije bilo tragično, kardinalno. To su stvari koje se dešavaju u svim klubovima, i dok sam igrao to sam doživljavao svuda. Nije to ključno uticalo na loše rezultate u ligi. Ovi rezultati su sklop svih okolnosti“.

Finansijska situacija u Partizanu je letos bila problematična. To je bio jedini razlog zašto su igrači tokom prelaznog roka kasno dolazili.

“Sale je letos želeo da pojedini igrači stignu ranije. Jasno je i nama da su neke pozicije ranije morale biti pokrivene. Finansijski okviri su bili takvi, nismo mogli više da izdvojimo. Pričao sam i ranije dosta o tome (20.000 evra najveća plata za igrače). Nama je“ propalo“ nekoliko zaista dobrih fudbalera kada se dođe do priče o finansijskog dela u pregovorima. Svesni smo toga, takva je strategija sada i tako guramo. Naravno da smo znali za probleme sa levim bekom, štoperom… Nismo imali više novca i to je bio glavni problem“.

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Bilo je reči i oko trenutne situacije u klubu i UEFA monitoringa najavljenog za januar.

,,U julu je sve namireno. Pre su bili neki “repovi“ iz prošlosti. Sada se plate u Partizanu isplaćuju redovno. Svima su redovne plate, stručnom štabu, Radnoj zajednici, kao i stipendije za omladinsku školu. Napravljeni su dobri izlazni transferi letos, verujem da će ih biti i na zimu kako bismo se stabilizovali. Protekla dva UEFA monitoringa smo prošli bez ičije pomoći zahvaljujući sopstvenim prihodima, a to su prodaje igrača. Mirno spavamo za januarski monitoring, imam potvrdu od generalnog direktora Danka Lazovića, neće biti problema“.

Ono čime Raća nije zadovoljan je – suđenje na Partizanovim utakmicama. Dodaje i da to nije glavni razlog zašto je Parni valjak ovako loše pozicioniran.

“Mislim da suđenje nije bilo na zadovoljavajućem nivou. U 14 kola nam nije dosuđen penal i dobili smo četiri crvena kartona, pomalo neuobičajeno. Imali smo i derbi, po meni problematično suđenje. Ovim nikako ne umanjem pobedu fudbalera Crvene zvezde. Malo mi “para“ uši, pojavi se De Bleker i objašnjava nam kakvo je bilo suđenje, kao da smo mi slepi. Ako pričamo o derbiju, penal je bio diskutabilan (za Zvezdu). Za mene je Elšnik trebalo da dobije drugi žuti karton u 60. minutu. Klub se već oglasio po tom pitanju. Opet, ne tražim alibi, ali to što mi pravimo greške ne daje za pravo sudiji da remeti utakmicu i izbija u prvi plan. Ali i takvo suđenje u ligi nije presudno za naše stanje na tabeli. Verujem da će suđenje biti bolje u budućnosti“.

Ispričao je kako se vratio u voljeni klub I počeo novo poglavlje po završetku igračke karijere.

“Danko me je pozvao dok sam bio na Kipru i pitao da li bih se vratio u klub da budem sportski direktor. Odgovorio sam mu da je to prevelika odgvornost, da sam tek završio igračku karijeru. Onda su me pozvali Sale Ilić i Ljuba Ranković… U jednom trenutku sam odlučio da nisam još spreman za to. Pozvao me je Danko da dođem na stadion i hteo sam da mu kažem da neću. Rekao mi je da je ovo jedinstvena prilika, da se možda nikada neće ponoviti da ovoliko partizanovaca bude u klubu. To je za mene bila sjajna polazna tačka, na kraju krajeva, ako treba da “poginem“, “ginem“ sa mojim “Grobarima“ i tako je sve krenulo“.

U prethodnom periodu, crno-beli su od prodaje igrača poniklih u omladinskoj školi zaradio 15.000.000 evra. Jasno je šta bi trebalo da bude primarni izvor finansija za klub u ovako delikatnom trenutku.

,,Primarni cilj Omladinske škole Partizana je da se prave igrači za prvi tim. Za mladog igrača je najvažnije da igra. Za jednog fudbalera Teleoptika, odigrao samo poluvreme za prvi tim Partizana, zvao nas je klub iz Serije A da ga kupi sada na zimu. Ima talenata. Ne može samo da uđe u prvi tim pa prodaja. Mi potpisujemo dugoročne ugovore sa našim najtalentovanijim fudbalerima. Letošnje prodaje su bile iznuđene zbog teške finansijske situacije“, rekao je Petrović.