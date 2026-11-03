Od trenera meseca do otkaza za samo mesec dana: Vest Hem smenio Nuna

Nije vodeći Midlsbro na nedostižnoj razlici, deli ih šest bodova, ali su u Londonu izgubili strpljenje i rešili da učine ono što su mnogi očekivali da će biti urađeno letos.

"Proces potrage za novim trenerom je već u toku", naveli su iz Vest Hema u saopštenju u kojem su se oprostili od portugalskog stratega i zahvalili mu se na dosadašnjoj saradnji.

U engleskim medijima pominje se da će u pomoć biti pozvan Skot Parker, koji je do proletios vodio Barnli. Nekadašnji vezista Vest Hema je triput dosad kao trener uvodio ekipe u Premijer ligu, prvo Fulam (sa Aleksandrom Mitrovićem u špicu), pa Bornmut, a onda i Barnli.

Nuno Espirito Santo je među Čekićare zvanično došao 27. septembra 2025, umesto Grema Potera. U 53 utakmice sa Portugalcem na klupi ekipa je ostvarila 19 pobeda, 15 remija i 19 poraza. Početak nije bio obećavajuć, ali je početkom ove godine uspeo da trgne ekipu i zaređa sa dobrim rezultatima. Ipak, prekasno i nedovoljno da bi se izborio opstanak.

Turbulentan je bio i početak ove sezone, u kojoj Čekićari trenutno imaju šest pobeda, četiri remija i tri poraza u Čempionšipu, dok su u Liga kupu uspeli da eliminišu Portsmut i Sautempton, ali ih je u šesnaestini finala zaustavio Fulam.

Pre dolaska u Vest Hem, Espirito Santo je vodio Notingem Forest, Al Itihad, Totenhem, Vulverhempton, Porto, Valensiju i Rio Ave. Sa Volvsima je u sezoni 2017/2018 bio prvi u Čempionšipu, a sa Al Itihadom šampion Saudijske Arabije (2022/2023).