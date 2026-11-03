Od trenera meseca do otkaza za samo mesec dana: Vest Hem smenio Nuna
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 10:37
Dva uzastopna poraza i pad na tabeli Čempionšipa koštali Portugalca posla
Ukazao je Vest Hem poverenje Nunu Espiritu Santu uprkos ispadanju iz Premijer lige prošle sezone, ali trenutni rezultati londonskog kluba koštali su Portugalca posla.
Iako je u septembru proglašen za najboljeg trenera Čempionšipa, zahvaljujući osvojenih 13 bodova u pet utakmica i skoku na drugo mesto tabele, Espirito Santo nije uspeo da zadrži koncentraciju igračima, koji su posle nedavnih poraza od Sautemptona i VBA pali na osmo mesto, sa 22 boda iz 13 kola.
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Nije vodeći Midlsbro na nedostižnoj razlici, deli ih šest bodova, ali su u Londonu izgubili strpljenje i rešili da učine ono što su mnogi očekivali da će biti urađeno letos.
"Proces potrage za novim trenerom je već u toku", naveli su iz Vest Hema u saopštenju u kojem su se oprostili od portugalskog stratega i zahvalili mu se na dosadašnjoj saradnji.
U engleskim medijima pominje se da će u pomoć biti pozvan Skot Parker, koji je do proletios vodio Barnli. Nekadašnji vezista Vest Hema je triput dosad kao trener uvodio ekipe u Premijer ligu, prvo Fulam (sa Aleksandrom Mitrovićem u špicu), pa Bornmut, a onda i Barnli.
Nuno Espirito Santo je među Čekićare zvanično došao 27. septembra 2025, umesto Grema Potera. U 53 utakmice sa Portugalcem na klupi ekipa je ostvarila 19 pobeda, 15 remija i 19 poraza. Početak nije bio obećavajuć, ali je početkom ove godine uspeo da trgne ekipu i zaređa sa dobrim rezultatima. Ipak, prekasno i nedovoljno da bi se izborio opstanak.
Turbulentan je bio i početak ove sezone, u kojoj Čekićari trenutno imaju šest pobeda, četiri remija i tri poraza u Čempionšipu, dok su u Liga kupu uspeli da eliminišu Portsmut i Sautempton, ali ih je u šesnaestini finala zaustavio Fulam.
Pre dolaska u Vest Hem, Espirito Santo je vodio Notingem Forest, Al Itihad, Totenhem, Vulverhempton, Porto, Valensiju i Rio Ave. Sa Volvsima je u sezoni 2017/2018 bio prvi u Čempionšipu, a sa Al Itihadom šampion Saudijske Arabije (2022/2023).