Janis: Ljudi se plaše da kažu - Luka najbolji strelac koji je igrao ovu igru
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 11:02
”Sada? Ne samo sada, nego svih vremena”, naglašava Grk
Pobedu nad Majamijem (138:117) obeležilo je vrhunsko izdanje Luke Dončića sa 42 poena (14/24 iz igre, 6/15 za tri) 13 asistrencija i sedam skokova, čime su Los Anđeles Lejkersi stigli do šeste pobede iz osam utakmica.
Posle utakmice, u pohvalnom tonu je o slovenačkom asu govorio Janis Adetokunbo. Nova superzvezda Majamija vidi Dončića kao jednog od najboljih strelaca svih vremena.
”Očigledno, Luka je jedan od najboljih strelaca koji su igrali ovu igru, ako ne i najbolji”, rekao je Janis.
Izabrane vesti
Četvrtak, 01.00: (1.80) Detroit (15.0) Filadelfija (2.25)
Novinar je na to reagovao i pitao Grka da pojasni da li pod “najbolji” misli trenutno ili najbolji u istoriji?
”Sada? Ne samo sada, nego svih vremena. Osećam da se neki ljudi plaše da to izgovore, ali on mora da bude u samom vrhu (kada se vode ti razgovori)”.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Dončić je već na poluvremenu susreta sa Majamijem ispisao istoriju, pošto je ubacio 24 poena za dve četvrtine i tako postao jedini igrač Lejkersa posle Kobija Brajanta 2007. godine, sa bar 20 poena tokom uvodna dva kvartala u pet uzastopnih utakmica. Do kraja utakmice Dončić je uspeo da stigne do pete vezane utakmice sa bar 35 poena, čime je izjednačio najduži niz i opet stao rame uz rame sa legendarnom Crnom mambom.
Luka Dončić se istakao kao jedan od ranih kandidata za MVP nagradu, sa neverovatnim prosekom od 37,7 poena, te 8,2 skoka i 7,3 asistencije dok šutira 48,2 odsto iz igre i 43,2 procenta za tri.
NBA LIGA
Četvrtak
01.00: (1.80) Detroit (15.0) Filadelfija (2.25)
01.30: (2.40) Bruklin (15.0) Šarlot (1.70)
02.30: (1.20) Hjuston (19.0) Minesota (5.50)
03.30: (1.10) San Antonio (23.0) Dalas (8.00)
*** Kvote su podložne promenama