Janis: Ljudi se plaše da kažu - Luka najbolji strelac koji je igrao ovu igru

Pobedu nad Majamijem (138:117) obeležilo je vrhunsko izdanje Luke Dončića sa 42 poena (14/24 iz igre, 6/15 za tri) 13 asistrencija i sedam skokova, čime su Los Anđeles Lejkersi stigli do šeste pobede iz osam utakmica.

Posle utakmice, u pohvalnom tonu je o slovenačkom asu govorio Janis Adetokunbo. Nova superzvezda Majamija vidi Dončića kao jednog od najboljih strelaca svih vremena.

”Očigledno, Luka je jedan od najboljih strelaca koji su igrali ovu igru, ako ne i najbolji”, rekao je Janis.