Odsečene noge, odsečen um: Lisandro uličarskim potezom potopio Junajted (VIDEO)

Ako u nečemu treba tražiti utehu, pre svega iz ugla pristalica velikana sa Old Traforda, odavo Junajted nije izgledao dobro kao u prvom poluvremenu današnjeg derbija. Čak slobodno možemo reći da protiv Čelsija nije tako blistao ni kada je bio u mnogo boljoj situaciji, borio se za trofeje ili gornji deo tabele, međutim sve je to palo u vodu u svega petnaestak minuta drugog poluvremena. Primljeni gol u ranoj fazi - tek što su se igrači vratili na teren - kao da je odsekao noge gostima. Nekima noge, a nekima očito um.

Mogao bi Mančester junajted u zonu ispadanja kada bude spuštena zavesa na devetu rundu Premijer lige! Još jedno razočaravajuće popodne za navijače posrnulog giganta, kog je Čelsi tukao sa 2:0 tek prosečnom partijom. Ekipa Majkla Kerika produžila je tako niz bez slavlja na devet utakmica, ostala na jednoj jedinoj pobedi i 16. mestu (za sada), s tim da serija teških duela tek predstoji.

Nije se proslavio reakcijom Lisandro Martinez - ni on ni Hari Megvajer - u toj solo akciji Morgana Rodžersa koja će rezultirati vodećim pogotkom Plavaca, da bi neposredno potom, u razmaku od svega dva-tri minuta, Argentinac uspeo da zaradi dva žuta kartona i potpuno potopi sve nade gostiju da mogu da izbegnu poraz. Prvo je nekontrolisano vukao Rodžersa pred šesnaestercem- i uprkos tome nije uspeo da ga obori?! - a onda na ubacivanju iz kornera uličarski išao laktom na Veslija Fofanu. Nije to isprva video Piter Benks, no ubrzo je dobio signalizaciju iz VAR sobe da pogleda snimak. Učinio je to i nije imao ni najmanju dilemu: druga javna opomena za Junajtedovog tragičara.

Sve je kasnije za Čelsi išlo puno lakše. Za početak, pitanje pobednika apsolutno se nije postavljalo, pošto je Kol Palmer uz malo sreće uspeo da savlada Senea Lamensa i poveća na 2:0, a svima na stadionu bilo je jasno da izabranici Majka Kerika nemaju ni psihološki kapacitet da se s čovekom manje, i dva gola minusa, nose sa domaćinom. Jasno je sve to bilo i navijačima Mančestera. Mnoge od njih kamera je uhvatila kako polagano napuštaju tribine Stamford bridža, neposredno nakon što se Lamensova mreža po drugi put zatresla...

A sve je moglo da budu drukčije da je makar jedna lopta završila iza leđa Majka Pendersa u prvom delu susreta. Ako nečega nije falilo, onda su to prilike i uzbuđenja pred golom Plavaca. Za razliku od većine mečeva ove sezone Kerikov tim je dobro trčao, hrabrije napadao, defanzivno izgledao dosta stabilno. Najmanje dve šanse iz kategorije 'stoprocentnih' stvorili su Đavoli, bile su tu još dve-tri izgledne, bila je dpbra energija i opet - ništa. Posebno su u završnici podbacili Bruno Fernandes u 19. minutu, nakon idealnog pasa Brajan Embeuma, i Amad Dijalo, kada je u 43. minutu prebacio ceo gol, malo iskosa sa desne strane - sa svega sedam-osam metara. Imao je Mančester u tim momentima dominacije i poništen gol Mateusa Kunje zbog ofsajda...