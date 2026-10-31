Stojke u glavu: Svi iz uprave Partizana da podnesu ostavke

Posebno je Stojković apostrofirao ulogu Danka Lazovića kao čoveka koji je imao autonomiju u radu, a nije isporučio ono što se jedino očekuje u velikom klubu – rezultat.

„Želeo bih da iskoristim ovu priliku da nedvosmisleno pozovem upravu Partizana da podnese ostavku. Nemam protiv nikoga ništa lično. Bavimo se takvim poslom da je rezultat merilo svega. Ovo je isključivo sportski motiv. U fudbalu je rezultat sve, i kad si trener i kad si igrač. Danko Lazović je u ovom momentu bio sve, od sportskog sektora do daljih poslova u klubu. On je vodio sportski sektor, imao je potpunu autonomiju i zbog Partizana je fer i pošteno da podnesu ostavke. Danko Lazović i uprava treba da prihvate ovaj rezultatski neuspeh, bez neke sujete. Ovo je prijateljski apel. Interes Partizana je iznad svega“, rekao je Vladimir Stojković za Sport klub.

"LAZOVIĆ JE IMAO APSOLUTNU AUTONOMIJU"

Čovek koji je sa Partizanom igrao u Ligi šampiona posebno je apostrofirao neuspešan projekat sa Sašom Ilićem na klupi.

„Najveći neuspeh je to što su Sašu Ilića za tako kratko vreme žargonski rečeno “potrošili“ jednu od najvećih legendi kluba, iako mislim da Saša Ilić nikada ne može da bude “potrošen“, samo je došao u pogrešno vreme, kao i mnogi drugi“.

Nije krio Stojković da sebe vidi kao deo nove upravljačke strukture u Humskoj.

„Govorim kao bivši igrač i kapiten kluba i neko ko je vodio borbu protiv celog sistema, stavljam se na raspolaganje Partizanu kao funkcioner ili kao neko ko svojim, kontaktima, znanjem može izuzetno da pomogne kkubu. Tu je veliki broj ljudi koji mogu da pomognu. Ne verujem da bi bilo koji partizanovac imao nešto protiv da ljudi poput Ivana Golca, Slobodana Krčmarevića budu tu i imaju neko mesto. Od srednje generacije tu su Vuk Rašović, Savo Milošević.. Od mlađih, Bibars Natho, ja i Zoran Tošić… To su sve ljudi koji mogu da pomognu Partizanu u svakom smislu“.

Prema njegovim rečima promene u Humskoj moraju da se dese zbog interesa Partizana. „Uvek je teško kad moraš da daš neku konstruktivnu kritiku bivšim kolegama i saigračima, ali činjenice su takve da je interes Partizana iznad svega. Istorijski gledano, imamo najlošije rezultate i nadam se da će sadašnji trener pomoći da se iščupamo iz ove situacije. Ponavljam, ovo nije ništa lično, sve je vođeno sportskim rezultatima. Partizan treba da uđe u ruke sportskih ljudi, koji su se godinama dali za njega. Bio sam u najtežim momentima u Partizanu, borio sam se koliko sam mogao, dao sve od sebe. Tako ću i u budućnosti predstavljati Partizan“, zaključio je Vladimir Stojković za Sport klub.