Povratak u nekadašnji dom za Partizan Mozzart Bet: Crno-beli će ugostiti Kluž u Hali sportova

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Partizan je u zvaničnom saopštenju objasnio kako je došlo do ove odluke:

"Nakon što je u Beogradskoj areni zakazan koncert u terminu odigravanja duela protiv Kluža, Partizan je bio prinuđen da hitno traži alternativno rešenje. Kako je i hala 'Aleksandar Nikolić' zauzeta i u Hali sportova se igra ranije potvrđena utakmica u večernjim časovima, u dogovoru klubova i lige, doneta je odluka o dnevnom terminu u ponedeljak. Ulaz na utakmicu biće omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica“.

Partizan u duel sa Klužom ulazi sa maksimalnim učinkom u ABA ligi, pošto je slavio u sve četiri dosadašnje utakmice. Takođe se očekuje i povratak Vanje Marinkovića, koji bi posle duže pauze zbog povrede trebalo ponovo da se nađe na parketu.