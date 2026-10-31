Povratak u nekadašnji dom za Partizan Mozzart Bet: Crno-beli će ugostiti Kluž u Hali sportova
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Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 14:34
Zbog zauzetosti Beogradske arene i dvorane "Aleksandar Nikolić“, bilo je neophodno pronaći alternativno rešenje za duel šestog kola ABA lige
Košarkaši Partizan Mozzart Beta u šestom kolu ABA lige dočekaće Kluž u Hali sportova "Ranko Žeravica", nekadašnjem domu crno-belih na Novom Beogradu. Tako će se Parni valjak makar na jednu utakmicu vratiti u dvoranu u kojoj je godinama igrao pred svojim navijačima.
Zbog promene dvorane došlo je i do pomeranja termina, pa će utakmica biti odigrana u ponedeljak, 2. novembra, od 13 časova.
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Partizan je u zvaničnom saopštenju objasnio kako je došlo do ove odluke:
"Nakon što je u Beogradskoj areni zakazan koncert u terminu odigravanja duela protiv Kluža, Partizan je bio prinuđen da hitno traži alternativno rešenje. Kako je i hala 'Aleksandar Nikolić' zauzeta i u Hali sportova se igra ranije potvrđena utakmica u večernjim časovima, u dogovoru klubova i lige, doneta je odluka o dnevnom terminu u ponedeljak. Ulaz na utakmicu biće omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica“.
Partizan u duel sa Klužom ulazi sa maksimalnim učinkom u ABA ligi, pošto je slavio u sve četiri dosadašnje utakmice. Takođe se očekuje i povratak Vanje Marinkovića, koji bi posle duže pauze zbog povrede trebalo ponovo da se nađe na parketu.