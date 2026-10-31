Atletiko je nabrijan kao lider i hoće da uzme titulu

Dileme nije bilo. Školski, dominantno,uverljivo. Baš na taj način Atletiko je uspeo da stigne do liderske pozicije, čekajući novo Barsino iskušenje.

Imao je Levante jednu kolosalnu šansu, ostatak meča prošao je u režiji Atletiko Madrida. Bili su gosti vrlo direktni od prvog sudijskog zvižduka i bilo je pitanje trenutka kada će Levante pokleknuti. Bili su domaći vrlo disciplinovani, ali je u 32. minutu očajno reagovao Mandi. Loše je procenio pas iz dubine, lopta je pala ispred Grimaldove levice... Ostatak nije potrebno opisivati. Bio je to lak posao za iskusnog levog beka.

Imali su sreće pre toga igrači Levantea, jer je u 17. minutu poništen pogodak Hjulmanda zbog minimalnog ofsajda.

Držao se Levante nekako u igri do 62. minuta. Međutim, nije bilo spasa posle polukontre gostiju. Veliki posao tada je uradio Baena, dugo nosio loptu i potom kao na tacni poslužio Đulijana Simeonea.

Nije bilo povratka za domaćina. Pokušao je Luis Kastro uvođenjem Petra Ratkova. Nije vredelo.

ŠPANIJA 1 – 11. KOLO

Petak

Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)

/Kabrera 60/

Subota

Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)

/Grimaldo 36, Simeone 62/

16.15: (2,50) Rajo Valjekano (3,40) Selta (2,85) - MOZZART RELAX

18.30: (1,27) Real Betis (5,50) Malaga (10,0) - MOZZART RELAX

21.00: (1,08) Barselona (9,00) Alaves (27,0) - MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX

16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX

18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX

21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama