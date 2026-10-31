Atletiko je nabrijan kao lider i hoće da uzme titulu
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 15:47
Jorgandžije bez većih problema slavile protiv Levantea – 2:0
Bio je Dijego Simeone vrlo diplomatski nastrojen, pokušao da skine pritisak sa pleća igrača Atletiko Madrida rečima da je još rano da se priča o tituli. Ali sigurni smo da Argentinac već razmišlja o maju, mašta o tome kako ga crveno-beli deo Madrida nosi na krkačama.
Atletiko deluje „nabrijano“ i kao tim kadar da se ponavlja u kontinuitetu. Bili su pod pritiskom prvog mesta učenici Dijega Simonea uoči današnjeg gostovanja Levanteu, ali su posao odradili gotovo rutinski – 2:0.
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Dileme nije bilo. Školski, dominantno,uverljivo. Baš na taj način Atletiko je uspeo da stigne do liderske pozicije, čekajući novo Barsino iskušenje.
Imao je Levante jednu kolosalnu šansu, ostatak meča prošao je u režiji Atletiko Madrida. Bili su gosti vrlo direktni od prvog sudijskog zvižduka i bilo je pitanje trenutka kada će Levante pokleknuti. Bili su domaći vrlo disciplinovani, ali je u 32. minutu očajno reagovao Mandi. Loše je procenio pas iz dubine, lopta je pala ispred Grimaldove levice... Ostatak nije potrebno opisivati. Bio je to lak posao za iskusnog levog beka.
Imali su sreće pre toga igrači Levantea, jer je u 17. minutu poništen pogodak Hjulmanda zbog minimalnog ofsajda.
Držao se Levante nekako u igri do 62. minuta. Međutim, nije bilo spasa posle polukontre gostiju. Veliki posao tada je uradio Baena, dugo nosio loptu i potom kao na tacni poslužio Đulijana Simeonea.
Nije bilo povratka za domaćina. Pokušao je Luis Kastro uvođenjem Petra Ratkova. Nije vredelo.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
16.15: (2,50) Rajo Valjekano (3,40) Selta (2,85) - MOZZART RELAX
18.30: (1,27) Real Betis (5,50) Malaga (10,0) - MOZZART RELAX
21.00: (1,08) Barselona (9,00) Alaves (27,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX
16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama