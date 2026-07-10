Novak: Muka mi je od priče o 25. slemu, opterećuju me okruženje i mediji

I prošle godine je Siner lako pobedio Novaka u Londonu. „Prošle godine sam bio povređen. Tada nisam očekivao mnogo. Sada sam bio ok fizički. Ne najsvežiji, ali... Bio je dominantan i mnogo bolji igrač na terenu“.

Što se tiče današnjeg meča, skinuo je kapu Janiku Sineru . „Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Voleo bih da se vratim makar još jednom, videćemo. Kasnio sam pola koraka u svakom udarcu. Bio je za jedan nivo bolji od mene ili više. Nisam bio dovoljno oštar, nisam brzo reagovao, nisam bio u pravoj ravnoteži“.

„Nije to ultimativni cilj. Mnogo ljudi me opterećuje, neki ljudi koji su u mom drugom krugu bliskosti u životu, što mediji... I ja želim 25. ali to nije krajnji cilj. Malo je počelo to da me nervira, dajte da stavimo stvari u perspektivu. Kao da sam sebi nisam dovoljan, kao da nije dovoljno 24, nego mora 25. Ne valja 400 nedelja na prvom mestu, nego mora 1.000. Moramo da budemo zahvalni. Muka mi je da pričam o tome kad će doći 25. Možda neće doći nikad. Odjavio bih tu rečenicu da mi je ultimativan cilj, ali jeste da se najbolje spremim i da budem na vrhuncu za slem“, poručio je Novak Đoković .

Priznaje Đoković da mu je teško da se pomiri sa ovakvim odnosom snaga na terenu.

„Naravno da sam razočaran, želeo sam da osvojim Vimbldon, ali bio je bolji od mene. Teško je prihvatiti to kad se izađe s terena. Ne mislim da sam previše toga uradio pogrešno. Bio je čvrst u svim segmentima igre, servis mu je postao ogromno oružje otkad je promenio tehniku“.

Iznenadio je Novak konstatacijom da njegov ritern, po kojem je bio poznat tokom cele karijere, više nije najbolji na svetu.

„Moj ritern je bio najbolji, više nije, to je realnost. Ne može se napasti njegov prvi servis, samo neki blok, da se vrati u polje. Nepredvidiv servis, koristi svoju visinu sjajno, ima raznovrsne servise, ubacuje i druge duboko u polje. Pritom ima sjajan prvi udarac posle servisa, što dodatno otežava stvari“.

Svestan je Novak da je sam svoju letvicu postavio visoko i da se svi ljudi oko njega i u svetu tenisa teško mire sa činjenicom da ne može do novog grend slema.

„Prošle godine sam došao do četiri polufinala, ove godine jedno finale i polufinale. Za 99 odsto igrača to su vrlo dobri grend slem rezultati. Za mene je to dobro, ali ne dovoljno dobro. I blagosloven sam i proklet u smislu da se očekuju uvek najviši rezultati. Borim se sa sobom, kažem sebi da je izvrsno to što i dalje mogu da se nadmećem sa mlađim na ovom nivou, ali ipak imam najviša očekivanja od sebe. To je interna borba. Zna se kakva sam očekivanja imao 20 godina, a sada moram da budem malo skromniji u tom smislu. Uživam i dalje u nadmetanju, mada više ne uživam toliko u teškim nedeljima pred velike turnire, kroz taj fizički bol... Drago mi je što mi se telo dobro držalo na ovom turniru, što nije bio slučaj u prošlosti. Volim ovaj život, tenis mi je dao šansu da postanem ovo što jesam“, zaključio je Novak Đoković.