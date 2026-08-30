Old Traford se smeje zbog Bruna kapitena! Ali petarda ne sme da skine fokus sa slabe tačke
Vreme čitanja: 12min | ned. 30.08.26. | 19:31
Junajtedu je do kraja prelaznog roka neophodan kvalitetan levi bek, uprkos dominantnoj pobedi nad Ipsvičom - 5:2
E, ovo je već mnogo, mnogo bolje! Bio je Mančester Junajted na stubu srama. Kako i ne bi kada je sezonu otvorio porazom od tima označenog kao glavni kandidat za ispadanje i ekspresni povratak u Čempionšip. Poljuljane Crvene đavole je u drugoj rundi testirao još jedan povratnik u elitu, Ipsvič je uspeo da ih rani, da nakratko pokvari atmosferu na Old Trafordu, ali je osmehe na Teatar snova vratio kapiten i zvanično najbolji fudbaler Premijer lige za takmičarsku 2025/26 Bruno Fernandeš - 5:2.
Slavi crveni deo Mančestera het-trik Portugalca koji kao da je želeo da zapuši usta mnogima koji su krajem maja preispitivali zašto je baš on postao laureat, odnosno proglašen za MVP-a Premijer lige. Dirigovao je igrom Junajteda i već isporučio jednu od partija sezone, budući da je na tri pogotka dodao i asistenciju za Brajana Embeuma posle koje je pukla petarda.
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Kvartet Bruno, Mateus Kunja, Embeumo i Markus Rašford koji je počeo utakmicu delovao je izuzetno potentno, o čemu svedoči i 33 udarca ka golu Kjela Sherpena, od čega je 11 išlo u okvir, a pet u mrežu. Međutim, u prvih pola sata utakmice jasno se videlo šta je uz branjenje prekida, slaba tačka Junajteda koju bi mnogi mogli da eksploatišu.
Od početka prelaznog roka pozicija levog beka označena je kao goruća. Tim sa velikim ambicijama, tim koji će uz Premijer ligu paraleno igrati i u Ligi šampiona, ne sme sebi da dozvoli da se osloni isključivo na veterana Luka Šoa. Engleza je Isaku Fatavu izbacio kao iz voza uoči vodećeg gola Ipsviča u režiji Leifa Dejvisa, a minut, dva kasnije sa njegove strane stigla je još jedna pretnja. Junajtedov sportski sektor je već morao da obezbedi pojačanje na levom boku. Njukasl je odbio da mu proda Luisa Hola, a u naredna dva dana morao bi da padne potpis. Nova meta je Aston Vilin Ian Matsen.
Osim Šoa i Lisandra Martineza koji je poklonio Ipsviču drugi gol u sudijskoj nadoknadi kadaa je sve već uveliko bilo rešeno, u ekipi Majkla Kerika gotovo da nije bilo slabe tačke. Kobi Mejnu i Juri Tilemans su odigrali sjajnu utakmicu u kojoj gotovo da nisu gubili duele, a retko su grešili i u pasu.
Ipak, ne može se reći da Junajted u prvom poluvremenu nije pogledala sreća. Izjednačujući gol došao je nakon klizanja Marselina Nunjeza na sredini terena. Saša Lukić nije imao šansu daispravi brljotinu saigrača i spreči Bruna da vrati Junajted u život.
Može da se diskutuje i o tome da je je drugi gol Junajteda iz 56. minut, gol za preokret koji je inicirao Hari Megvajer, mogao da bude poništen. Igrao je iskusni štoper nehotično rukom, ali je sudija Kreg Poson nakon konsultacije sa VAR sobom procenio da je sve bilo čisto. Od tog trenutka, Junajted je prodisao punim kapacitetom pluća, a Bruno je nastavio da gazi. Rutinska egzekucija iz penala koji mu je pripremio Mateus Kunja, zatim snalažljivost u šesnaestercu, a flertovao je Portugalac i sa četvrtim golom lucidnim pokušajem sa pola terena koji nije išao daleko od gola.
Junajted je u dva poluvremena pokazao dva različita lica. U prvom delu osećao se određeni grč nakon uvodnog poraza, a pre vođstva Ipsviča, Sene Lamens je sa dve vrhunske intervencije sprečavao Hulija Ensisa i Dajzena Maedu da urade ono što je malo kasnije pošlo za rukom Dejvisu. Nakon što je Junajted preokrenuo i prodisao, za Lamensa praktično više nije bilo posla. Gol Čube Akpoma iz nadoknade posledica je velike greške Martineza.
Za kraj, malo o Markusu Rašfordu. Engleskom krilu i Junajedovom detetu se igrao fudbal. Dobro je sarađivao sa saigračima, umeo da bude i sebičan, da ga ponese lopta, ali utisak je da je zaslužio pogodak kao igrač Junajteda sa najviše kontakata u šesnaestercu rivala (7). Teško da će ga Junajted udomiti u poslednja dva dana prelaznog roka, Kerik je nedavno imao ozbiljan razgovor sa njim i ako ga "namesti" mogao bi da bude ozbiljno oružje.
Junajted u narednom kolu gostuje Evertonu, a onda 13. septembra sledi derbi Mančestera na Old Trafordu i prva prilika da vidimo koliko Crveni đavoli zaista mogu.
PREMIJER LIGA – 2. KOLO
Petak
Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)
/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/
Subota
Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)
/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/
Bornmut - Everton 1:1 (1:0)
/Skot 41 - Tarkovski 90+1/
Koventri - Hal 0:1 (0:0)
/Milar 82/
Totenhem - Njukasl 0:2 (0:0)
/Elanga 62, Visa 72/
Nedelja
Čelsi - Brajton 4:3 (3:0)
/Lavija 4, Neto 14, Pedro 32, Palmer - Jalkue 35, Pedro 63ag, Gros 90+5/
Lids - Brentford 1:1 (0:1)
/Kalvert Luin 79 - Šade 41/
Sanderlend - Fulam 1:0 (0:0)
/Isidor 75/
Mančester Junajted - Ipsvič 5:2 (1:1)
/Fernandeš 40, 61pen, Grivs 57ag - Dejvis 29/
Ponedeljak
21.00: (6,50) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,53) MR
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