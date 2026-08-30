Old Traford se smeje zbog Bruna kapitena! Ali petarda ne sme da skine fokus sa slabe tačke

Slavi crveni deo Mančestera het-trik Portugalca koji kao da je želeo da zapuši usta mnogima koji su krajem maja preispitivali zašto je baš on postao laureat, odnosno proglašen za MVP-a Premijer lige. Dirigovao je igrom Junajteda i već isporučio jednu od partija sezone, budući da je na tri pogotka dodao i asistenciju za Brajana Embeuma posle koje je pukla petarda.

E, ovo je već mnogo, mnogo bolje! Bio je Mančester Junajted na stubu srama. Kako i ne bi kada je sezonu otvorio porazom od tima označenog kao glavni kandidat za ispadanje i ekspresni povratak u Čempionšip. Poljuljane Crvene đavole je u drugoj rundi testirao još jedan povratnik u elitu, Ipsvič je uspeo da ih rani, da nakratko pokvari atmosferu na Old Trafordu, ali je osmehe na Teatar snova vratio kapiten i zvanično najbolji fudbaler Premijer lige za takmičarsku 2025/26 Bruno Fernandeš - 5:2.

Kvartet Bruno, Mateus Kunja, Embeumo i Markus Rašford koji je počeo utakmicu delovao je izuzetno potentno, o čemu svedoči i 33 udarca ka golu Kjela Sherpena, od čega je 11 išlo u okvir, a pet u mrežu. Međutim, u prvih pola sata utakmice jasno se videlo šta je uz branjenje prekida, slaba tačka Junajteda koju bi mnogi mogli da eksploatišu. Od početka prelaznog roka pozicija levog beka označena je kao goruća. Tim sa velikim ambicijama, tim koji će uz Premijer ligu paraleno igrati i u Ligi šampiona, ne sme sebi da dozvoli da se osloni isključivo na veterana Luka Šoa. Engleza je Isaku Fatavu izbacio kao iz voza uoči vodećeg gola Ipsviča u režiji Leifa Dejvisa, a minut, dva kasnije sa njegove strane stigla je još jedna pretnja. Junajtedov sportski sektor je već morao da obezbedi pojačanje na levom boku. Njukasl je odbio da mu proda Luisa Hola, a u naredna dva dana morao bi da padne potpis. Nova meta je Aston Vilin Ian Matsen.

Osim Šoa i Lisandra Martineza koji je poklonio Ipsviču drugi gol u sudijskoj nadoknadi kadaa je sve već uveliko bilo rešeno, u ekipi Majkla Kerika gotovo da nije bilo slabe tačke. Kobi Mejnu i Juri Tilemans su odigrali sjajnu utakmicu u kojoj gotovo da nisu gubili duele, a retko su grešili i u pasu. Ipak, ne može se reći da Junajted u prvom poluvremenu nije pogledala sreća. Izjednačujući gol došao je nakon klizanja Marselina Nunjeza na sredini terena. Saša Lukić nije imao šansu daispravi brljotinu saigrača i spreči Bruna da vrati Junajted u život.

Može da se diskutuje i o tome da je je drugi gol Junajteda iz 56. minut, gol za preokret koji je inicirao Hari Megvajer, mogao da bude poništen. Igrao je iskusni štoper nehotično rukom, ali je sudija Kreg Poson nakon konsultacije sa VAR sobom procenio da je sve bilo čisto. Od tog trenutka, Junajted je prodisao punim kapacitetom pluća, a Bruno je nastavio da gazi. Rutinska egzekucija iz penala koji mu je pripremio Mateus Kunja, zatim snalažljivost u šesnaestercu, a flertovao je Portugalac i sa četvrtim golom lucidnim pokušajem sa pola terena koji nije išao daleko od gola.