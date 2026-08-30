Uteče Krasnodar - Spartak opet proklizao na Lukoil areni
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 19:13
Moskovljani su kiksnuli protiv Orenburga u 6. kolu ruske Premijer lige – 1:1 (0:0)
Ovako se neće doći do dugo čekane titule. Drugi put od početka sezone moskovski Spartak je prosuo bodove pred svojim navijačima. Ako je poraz od trenutnog lidera Krasnodara (1:2) donekle i prihvatljiv, remi sa nejakim Orneburgom ove subote sa 1:1 (0:0) apsolutno zaslužuje kritiku.
Pritom, imali su crveno-beli mnogo sreće da uopšte osvoje taj jedan bod. Jer, gosti su od 66. minuta vodili golom Ruslana Kula, na asistenciju Gedeona Guzine – prve u sezoni.
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Ipak, Spartak se spasao sa bele tačke. Sudija Artjom Čistjakov je u 76. minutu dosudio jedanaesterac, a siguran izvođač je bio Mirlind Daku. To je bio prvi pogodak albanskog reprezentativca od dolaska u Moskvu iz Rubina.
16.30: (7,25) Lijepaja (4,40) Riga (1,40)
Ovaj meč je propustio srpski defanzivac Srđan Babić, koji e na početku sezone bio standardan prvotimac. Nije bio ni na klupi.
Interesantno, Babić nije igrao ni 5. avgusta protiv Orenburga, u Kupu Rusije. Tada su Moskovljani, takođe na Lukoil areni, trijumfovali sa 5:1.
Ovo proklizavanje Spartaka je Krasnodar savršeno iskoristio. Dan ranije je pobedio Rostov sa 1:0, pa sada ima pet bodova više od crveno-belih.
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RUSIJA, 6. KOLO
Petak
Akron - CSKA Moskva 2:2 (1:1)
/Roča 23, Benčimol 66 - Gondu 13, Karmo 77/
Subota
Fakel – Zenit 0:1 (0:0)
/Sobolev 90+2pen/
Krasnodar – Rostov 1:0 (1:0)
/Žunior 19/
Lokomotiva – Dinamo Moskva 0:1 (0:0)
/Osipenko 73pen/
Ahmat – Krilja Sovjetov 3:3 (2:2)
/Sadulajev 36, Kasintura 38, Melkadze 60 – Olejnikov 15, 72, Černov 45+1/
Nedelja
Rodina – Baltika 0:3 (0:1)
/Murid 22, Ofor 74, Petrov 85/
Spartak – Orenburg 1:1 (0:0)
/Daku 76pen – Kul 66/
19.00: (2,20) Rubin (3,25) Dinamo Mahačkala (3,45)
*** kvote su podložne promenama