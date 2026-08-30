Uteče Krasnodar - Spartak opet proklizao na Lukoil areni

Ipak, Spartak se spasao sa bele tačke. Sudija Artjom Čistjakov je u 76. minutu dosudio jedanaesterac, a siguran izvođač je bio Mirlind Daku. To je bio prvi pogodak albanskog reprezentativca od dolaska u Moskvu iz Rubina.

16.30: (7,25) Lijepaja (4,40) Riga (1,40)

Ovaj meč je propustio srpski defanzivac Srđan Babić, koji e na početku sezone bio standardan prvotimac. Nije bio ni na klupi.

Interesantno, Babić nije igrao ni 5. avgusta protiv Orenburga, u Kupu Rusije. Tada su Moskovljani, takođe na Lukoil areni, trijumfovali sa 5:1.

Ovo proklizavanje Spartaka je Krasnodar savršeno iskoristio. Dan ranije je pobedio Rostov sa 1:0, pa sada ima pet bodova više od crveno-belih.

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RUSIJA, 6. KOLO

Petak

Akron - CSKA Moskva 2:2 (1:1)

/Roča 23, Benčimol 66 - Gondu 13, Karmo 77/

Subota

Fakel – Zenit 0:1 (0:0)

/Sobolev 90+2pen/

Krasnodar – Rostov 1:0 (1:0)

/Žunior 19/

Lokomotiva – Dinamo Moskva 0:1 (0:0)

/Osipenko 73pen/

Ahmat – Krilja Sovjetov 3:3 (2:2)

/Sadulajev 36, Kasintura 38, Melkadze 60 – Olejnikov 15, 72, Černov 45+1/

Nedelja

Rodina – Baltika 0:3 (0:1)

/Murid 22, Ofor 74, Petrov 85/

Spartak – Orenburg 1:1 (0:0)

/Daku 76pen – Kul 66/

19.00: (2,20) Rubin (3,25) Dinamo Mahačkala (3,45)

*** kvote su podložne promenama