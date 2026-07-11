Ole Gunar Mićić Merino!

ŠPANIJA OSVAJA MUNDIJAL - KVOTA U MOZZART 4,00

Dok drugi komplikuju fudbal – Španci ga uprošćavaju. I kada nisu na maksimalnom broju obrtaja izabranici Luisa de la Fuentea šalju nam jasne signale i poruke. Da, moguće je igrati fudbal bez stresa, bez grča na licu, bez pritiska koji razara.

Zato što veruje u sebe i svoje natprirodne moći tehničke. Čekamo i dalje taj trenutak – a on će sigurno doći (moždda i protiv Francuske) – kada će igra tima sa Iberijskog poluostrva biti zavodljivija nego najlepša plaža Balearskih ostrva; opojnije nago vina iz Riohe, glamuroznija nego rizorti u Marbelji; i tenički bogatija nego Baskija rudama. Još čekamo taj španski dan kada će nam u moru sportsko-estetskih poruka poslati još jednu, možda i najbitniju. Da ćemo jednog dana žaliti dugo što ih više nema u ovom sastavu, kao što i danas sa setom pričamo o onoj generaciji od pre 18 ili 16 godina sa savršenim procesorom, najprednijim od svih alatki veštačke inteligencije, koji su manifestovali Inijesta i Ćavi Ernandez.

23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)

To je neka druga tema, jer je španska fudbalska reprezentacija u ovom sastavu zaslužila i romantizovanu dokumentarnu seriju u režiji Netfliksa. Predstaviće se tamo na još jedan način sasvim obična pojava Luisa de la Fuentea, i fudbalski sistem Španaca pred kojim drhti ceo svet, i komercijalno-fudbalska uloga Lamina Jamala, i Kubarsijev napredak defanzivni napredak. Imaće taj, sigurni smo, dokumentarac i poseban deo o zlatnom džokeru španskih sportskih inkvizitora Mikelu Merinu. Dok se očekivalo da Lamin Jamal probija brojke koje su mu u zaostavštinu ostavili braća po talentu Mesi i Ronaldo, momak iz Pamplone je postao prvi igrač u istoriji Mundijala koji je postigao pobedonosne golove u različitim utakmicama nokaut faze kao rezerva. Arsenalov as je protiv Portugala i Belgije zbirno dobio samo devet minuta plus nadoknadu da pokaže da je bio pravi izbor selektora De la Fuentea. To je bilo sve što mu je potrebno.

Merino je počeo samo jedan meč na ovogodišnjem Mundijalu, ali je odvukao Španiju do polufinala. Takvih je puna istorija fudbala. Ali da ne listamo puno almanahe, čisto da približimo mlađima: Marino je za Španiju ono što je Ole Gunar Solskjer bio za Fergusonov junajted. Grana za koju može da se uhvati kada se oba oka vidi provaliju. Ili da se spustimo na značajno nići nivo. Kada god je tamo sreidnom devedesetih dobijao šansu u jakom timu Crvene zvezde Dragan Mićić je poentirao. Toliko je bio taličan i moćan sa klupe da bi svaki njegov ulazak u igru navijači kluba sa Marakane propratili onim čuvenim povicima: „Ćićmi, Ćićmi, Ćićmi...“.

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

Možda svih ovih redova ne bi bilo da je Merino bio ravnodušan, petetičan i gledao sažaljivo ka svojoj sudbini tamo negde u januaru kada je u dresu Arsenala polomio stopalo. Kasnije je otkrio da nije mogao da hoda dva meseca, i da je koristio pomagala.

„Imao sam pred sobom dve opcije. Da spustim glavu i plaćem do izumiranja, ili da budem pozitivan kako bih iskoristio vreme i poboljšao druge aspekte“, rekao je Merino tokom proleća.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******

Nije prvi put da Merino vodi Španiju ka istorijskim uspesima. Niti je to što je iskoristio grešku be,lgijskog golmana slučajnost. Na Prvenstvu Evrope 2024. godine njegov gol glavom u pretposlednjem minutu produžetka omogućio je Španiji da pobedi Nemačku i zakaže veliko finale sa Engleskom. Naviku iz reprezentacije preneo je i na klub. Pogađao je za Arsenal protiv Liverpula, Čelsija, Real Madrida i Njukasla.

Od 11 golova koliko je postigao u Premijer Ligi prethodne takmičarske godine, deset su timu sa Emirejtsa doneli izjednačenje ili vođstvo. Ta statistika dovoljno govori zašto ga Arteta vidi kao ključnog faktora. Baš kao i De la Fuente bez obzira na status rezerviste. Poznaju se prilično dugo, još iz omladinskih dana.

„Gajim veliku naklonost prema svim igračima, ali sa Merinom je nešto posebno, jer se dugo poznajemo. Ako bi bilo potrebno, otišao bih kod njega kući da ga pozovem na Mundijal. On je svetska klasa. Mikel nikada ne razočaraOn je siguran izbor“, rekao je De la Fuente.

Uspeo je Merino da pobedi sujetu. Negde je i bilo ljudski da posle pobedonosnog gola protiv Portugalija u osmini finala dobije šansu. Nije pravio dramu, nije prevrtao očima kada je spoznao da ga selektor ponovo vidi kao snagu sa klupe. Imao je odlučno reakciju posle šuta Kubarsija i odbitka belgijskog golmana.

„Španci ne blistaju, mogli su da budu bolji, ali prolaze dalje. Merino je imao svoje zlatne trenutke. Verovatno će biti bolji već protiv Francuske“, rekao je za BBC Mika Ričards.

SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE

Četvrtak

Francuska - Maroko 2:0 (0:0)

/Embape 60, Dembele 66/

Petak

Španija - Belgija 2:1 (1:1)

/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/

Subota

23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)

Nedelja

03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)

***kvote su podložne promenama