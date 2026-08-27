Federer: Poraz od Novaka na Vimbldonu nije bio najbolniji

Teniser iz Bazela je posebno iznenađen Novakovom istrajnošću da ostane u samom vrhu i da se nosi sa daleko mlađim kolegama. " Zadivljujuće je da je to i dalje u stanju da radi. Mislio sam da bi uveliko mogao da doživi pad do sada, ali on je prošle godine igrao četiri grend slem polufinala i finale i polufinale ove godine. Neverovatan je i jedino što mogu je da mu čestitam na svemu ", kaže Federer za ESPN.

Nije krio Rodžer da je fasciniran time što je Novak Đoković jedini od takozvane "velike trojke" koji se i dalje takmiči na velikim turnirima.

Njih dvojica su odigrali 50 mečeva i Novak je uspešniji, vodi sa 27:23 u pobedama. Imali smo nebrojen broj izuzetnih sudara, Novak je bio jedan od onih koji je Švajcarcu zadao najbolnije poraze.

Mnogi su uvereni da je Rodžeru najteže pao poraz u finalu Vimbldona 2019. godine, posle pet setova, kada je Švajcarac imao 8:7 i 40:15, dve meč lopte. Đoković je uspeo da se izvuče i stigne do velike pobede.

Međutim, Rodžer kaže da mu je drugi poraz daleko teže pao od ovog.

"To vimbldonsko finale 2019. sa Novakom... Znam da mnogi ljudi i dalje misle o tome, ali imao sam osećaj da sam stvarno igrao dobro tako da nisam mnogo žalio posle toga. Bio sam u stanju da to prevaziđem i krenem dalje. Finale US Opena 2009. godine protiv Del Potra me je mučilo mnogo duže. Napravio je neverovatan niz od pet osvojenih titula i imao sam osećaj da sam prokockao previše prilika u tom meču. Taj meč i onaj sa Rafom u finalu Vimbldona 2008. godine, za njima najviše žalim. Više žalim za tim mečevima sa Rafom i Delpom nego za tim protiv Novaka. Ipak, čini se da sam ja kralj neiskorišćenih meč lopti", poručio je Federer.

US open počinje u nedelju 30. avgusta i od 18 časova biće obavljen žreb u obe konkurencije.

Novak Đoković je postavljen za četvrtog nosioca što znači da neće moći da igra protiv Aleksandera Zvereva i Karlosa Alkarasa pre polufinala.