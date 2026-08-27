Federer: Poraz od Novaka na Vimbldonu nije bio najbolniji
Vreme čitanja: 3min | čet. 27.08.26. | 15:02
Švajcarac otkrio šta ga je najviše proganjalo tokom prethodnih godina
Rodžer Federer je ovih dana bio centralna figura, Švajcarac je posle sedam godina imao priliku da igra pred publikom u Njujorku u egzibiciji sa Endijem Rodikom, Andreom Agasijem i Džonom Mekinroom.
Rodžer je poslednji meč na US openu odigrao 2019. godine kada je izgubio od Grigora Dimitrova, a u susretu sa pripadnicima sedme sile pričao je o mnogim detaljima iz bogate i trofejne karijere u kojoj je osvojio 20 grend slem titula, od toga pet u Njujorku.
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Nije krio Rodžer da je fasciniran time što je Novak Đoković jedini od takozvane "velike trojke" koji se i dalje takmiči na velikim turnirima.
Teniser iz Bazela je posebno iznenađen Novakovom istrajnošću da ostane u samom vrhu i da se nosi sa daleko mlađim kolegama.
"Zadivljujuće je da je to i dalje u stanju da radi. Mislio sam da bi uveliko mogao da doživi pad do sada, ali on je prošle godine igrao četiri grend slem polufinala i finale i polufinale ove godine. Neverovatan je i jedino što mogu je da mu čestitam na svemu", kaže Federer za ESPN.
Njih dvojica su odigrali 50 mečeva i Novak je uspešniji, vodi sa 27:23 u pobedama. Imali smo nebrojen broj izuzetnih sudara, Novak je bio jedan od onih koji je Švajcarcu zadao najbolnije poraze.
Mnogi su uvereni da je Rodžeru najteže pao poraz u finalu Vimbldona 2019. godine, posle pet setova, kada je Švajcarac imao 8:7 i 40:15, dve meč lopte. Đoković je uspeo da se izvuče i stigne do velike pobede.
Međutim, Rodžer kaže da mu je drugi poraz daleko teže pao od ovog.
"To vimbldonsko finale 2019. sa Novakom... Znam da mnogi ljudi i dalje misle o tome, ali imao sam osećaj da sam stvarno igrao dobro tako da nisam mnogo žalio posle toga. Bio sam u stanju da to prevaziđem i krenem dalje. Finale US Opena 2009. godine protiv Del Potra me je mučilo mnogo duže. Napravio je neverovatan niz od pet osvojenih titula i imao sam osećaj da sam prokockao previše prilika u tom meču. Taj meč i onaj sa Rafom u finalu Vimbldona 2008. godine, za njima najviše žalim. Više žalim za tim mečevima sa Rafom i Delpom nego za tim protiv Novaka. Ipak, čini se da sam ja kralj neiskorišćenih meč lopti", poručio je Federer.
US open počinje u nedelju 30. avgusta i od 18 časova biće obavljen žreb u obe konkurencije.
Novak Đoković je postavljen za četvrtog nosioca što znači da neće moći da igra protiv Aleksandera Zvereva i Karlosa Alkarasa pre polufinala.