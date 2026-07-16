Oni su, pre svega, navijači Argentine i telohranitelji Lionela Mesija

Vreme čitanja: 6min | čet. 16.07.26. | 09:54
Tajna uspeha Skalonete je, pored genijalnosti fudbalskog GOAT-a, u neverovatnoj atmosferi u svlačionici i progutanom egu 25 reprezentativaca zbog jednog od njih
Argentina je u finalu Svetskog prvenstva. A, malo ko je tu video pre mesec dana kada su letele prognoze pre nego što je lopta krenula sa centra u Meksiko Sitiju. Argentina je pre četiri godine bila šampion sveta u Kataru, a isto je niko nije video, po kvalitetu, ni među četiri najbolja tima Mundijala.
Zato, kako god da se završi finale šampionata sveta u nedelju, ovaj tim Argentine, koji je velikom većinom na okupu duže od četiri godine, proučavaće se na sportskim akademijama, koristiće se kao školski primer onog što se zove timski duh, požrtvovanje i beskrajni sportski patriotizam.
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Tajna uspeha Skalonete od Kopa Amerike 2021. godine pa naovamo, gde su osvojili sve što su mogli da osvoje, krije se kako u levici fudbalskog GOAT-a Lionela Mesija – mada sada malo i desnici, kojom je pogodio u trepavicu Lautara Martineza – isto toliko u neverovatnoj atmosferi u svlačionici, gde je 25 ostalih igrača Argentine progutalo svoj ego i podredilo se do spartanske discipline jednom čoveku. I tako „guraju“ više od četiri godine!
Takvih primera neće se mnogo naći u istoriji sporta. Pogotovo što ni tih 25 ostalih fudbalera Argentine nisu analfabete, skupljene s koca i konopca, već igraju za Inter, Liverpul, Čelsi, Mančester junajted, Atletiko Madrid... Ostvareni igrači, vrhunski fudbaleri, sa trofejima u rukama, sa milionima na bankovnom računu. A, opet, kada istrče na teren, pretvaraju se u besne pse i telohranitelje Lionela Mesija.
Statistika meča sa Engleskom pokazuje da je „desetka“ Argentine pretrčala tek nešto više od pet kilometara za 90+ minuta. Izgubio je Mesi i neke lopte u prvom poluvremenu, otvorio i dve opasne kontre protivniku. I – ništa. Niko ni reč. Ni gestikulaciju. Ni grč na licu. Onda, svako je mogao da dobije poneki udarac, da ga neko nagazi kopačkom po stopalu, ali kada bi to uradili Mesiju... Tim Argentine bi se pretvorio u čopor hijena, spreman da utakmicu iste sekunde pretvori u uličnu tuču. Lionela, prosto, ne sme niko da dira. Hajde, kada je imao 18 godina, da čoveku sve bude jasno, supertalentovanog stidljivog dečaka, koji ne zna da uzvrati, štitiš životom, ali ovo...
I ponovo se isplatilo. Dalo razlog, objašnjenje na terenu zašto mora tako: dve asistencije fudbalskog GOAT-a okrenule su utakmicu naglavačke i odvele Argentinu u novo finale Mundijala. I u Kataru i na ovom šampionatu Lionel je kao mitski kralj Mida – svaki dodir lopte pretvara u zlato za „srebrnu zemlju“.
Zato je 25 Spartanaca u plavo-belim dresovima spremno da „pogine“, da hvata za vrat zbog svog kapitena. Jer svi znaju da bez njega možda ne bi stigli do same završnice, a sa njim mogu da ponovo dodirnu zvezde. Da prišiju četvrtu zvezdicu. Jer, od Kopa Amerike 2021. do danas, kada je Lionel Skaloni napravio tim tako da svi trče i rade za Mesija, a on rešava utakmice, Argentina je osvojila Svetsko prvenstvo, dve Kopa Amerike, Finalisimu i evo je ponovo u finalu Mundijala. I džaba što svi znaju kako će Albiseleste da igra, nema tu previše taktičkih varijacija, iznenađenja u sastavu, u postavi. A, pogotovo nema senzacije na koga će lopta čim pređe pola. I opet – radi.
S druge strane, nije sve ni samo u genijalnosti Lionela Mesija. Već u beskrajnom sportskom patriotizmu koji Argentinci imaju u sebi. Pričamo o fudbalerima, sadašnjim i bivšim, ne o ludački fanatičnim navijačima. Kada kamera prošara kroz lože, pa hvata kako u transu navijaju, pevaju, slave, plaču Tevez, Maskerano, Čolo Simeone, Laveci, Maksi Rodrigez, Sorin...
A, onda ista kamera uđe u svlačionicu Argentine i snima kako se tih 26 igrača, kao i članovi stručnog štaba, momentalno pretvaraju u – navijače. Pesme koje su skovane na tribinama pevaju fudbaleri iz sveg glasa, tipično, u ritmu, skačući nasred svlačionice. To ne može da se folira, da se glumi, da bude za kamere. Fudbaleri Argentine, bivši i sadašnji, pre svega su – navijači Argentine. Imaju u sebi esenciju sportskog patriotizma. A i kako je nemati kada cela zemlja diše jednim plućima čim dođe dan utakmice. Samo gledati i diviti se... I onima na tribinama i onima koji uz iste te pesme luduju u svlačionici, kao da su samo koji sekund ranije sišli sa istih tih tribina.