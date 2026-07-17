Opet će da bude frka oko Zlatne lopte: Koliko je važan Mundijal, a koliko uspesi ekipe?

Ovaj prvi je redovno tresao mreže i u Interu iz Majamija, ali ni da ima dvostruko bolje brojke to mu ne bi bilo dovoljno ni da se ponada devetoj Zlatnoj lopti i biće onih koji će reći da se u MLS ligi samo "odmarao" za događaj godine. Ako je tako - hvala mu! Ono što radi na Svetskom prvenstvu ostavlja impresivan utisak. I tih osam golova i četiri asistencije i još više sposobnost da i sa 39 godina u polufinalu Mundijala nosi po dvojicu ili trojicu igrača na leđima dok osvaja 20 ili 30 metara prostora. Ne samo u tom polufinalu protiv Engleza na trenutke je izgledao kao fudbalsko čudovište kome ama baš niko ne može ama baš ništa. Dovoljno je reći da bi lako moglo da se desi da u 40. godini bude i najbolji strelac i najbolji asistent planetarne smotre.

Rodri je pak imao ispodprosečnu sezonu u Mančester Sitiju – dobrim delom zbog povreda – a ni na Svetskom nema statistiku uz sebe. Ni gol, ni asistenciju. Ali, svi će se saglasiti da sva igra Španije polazi od njega, da je baš Rodri taj koji uliva mir, kontroliše igru, daje ritam... Već je dobio Zlatnu loptu posle Evropskog prvenstva 2024, ali tada je bio i aktuelni šampion Engleske i osvajač FA kupa, a iako nije ulazila u računicu – sezonu ranije je osvojio i Ligu šampiona. Da li bi mu bilo mnogo da uzme baš dve Zlatne lopte? Svako će imati svoje gledište, ali ako izumemo Mesija i Ronalda, koji su duže od decenije terorisali fudbalski svet, morali bi da se vratimo do 2002. i Ronalda “Zube“ pa da nađemo poslednjeg dvostrukog osvajača. Razmislite sami da li je Rodri baš taj nivo? Ali, i da li to što je jednom već podigao prestižno priznanje sada treba da ga izbaci iz konkurencije?

Ako bi “podivljao“ u finalu svakako bi u priču ušao i Lamin Jamal, uzeo je titulu sa Barselonom, postigao 24 gola, namestio još 18, na zapadu Atlantika igra više nego dobro, mada se očekivalo da bude efektniji. Ali opet, ima u sebi ono što je uvek bilo posebno važno kada se birao najbolji individualac planete, a to je sposobnost da opčini publiku, da je natera da ustane na noge čim dobije loptu, nešto što možda fali preciznom matematičaru kakav je Rodri.

KO ĆE BITI NAJBOLJI IGRAČ SVETSKOG PRVENSTVA?

1,15: Lionel Mesi

7,00: Rodri

25,0: Mikel Ojarzabal, Lamin Jamal

35,0: Kilijan Embape

50,0: Hari Kejn

A, tu su onda još neka pitanja. Recimo, da li to Svetsko prvenstvo može da izbriše sve druge uspehe fudbalera u jednoj godini? I koliko je zaista u izboru za najboljeg pojedinca treba da posmatramo kolektiv? Hviča Kvarachelija nije mogao sam da odvede Gruziju do Mundijala, ali je sijao u pohodu Pari Sen Žermena na Ligu šampiona – 10 golova i sedam asistencija u tih 16 mečeva. Posebno važna uloga u finalnim bitkama. I gomila poteza zbog kojih ste ostajali bez teksta i izgovarali samo: „vau“. Kad već pominjemo PSŽ, svoje argumente ima i vladajuća Zlatna lopta Usman Dembele sa 20 golova i 11 asistencija za klub, te konkretan doprinos u dvomeču polufinala protiv Bajerna i finalu sa Arsenalom.

Nije bio loš ni na Mundijalu, ali tu je Kilijan Embape bio prva zvezda Francuske. I da su Trikolori u finalu i o njemu bismo mogli da diskutujemo, bez obzira na užasnu sezonu Reala na klupskom nivou. Embape je tu bio najmanje kriv, on je isporučio svoja 42 gola. Džud Belingem jeste bio odličan na Svetskom prvenstvu, sve do polufinala, ali i toliko loš u Realu da jednostavno ne može da se ozbiljno razmatra.

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Zato može njegov saigrač iz reprezentacije Hari Kejn. On je za Bajern dao neverovatan 61 gol i podsetio nas tu eru terora Mesija i Ronalda. Bio je izuzetan i na Svetskom prvenstvu, davao golove i Pari Sen Žermenu, na kraju uzeo samo duplu krunu u Nemačkoj, a to sa Bajernom i nije poseban podvig, već nešto što se maltene podrazumeva. Ali podrazumeva se delom baš zbog Kejna. Na klupskom nivou teško da je neko imao bolju sezonu, a ni to polufinale Mundijala nije baš neuspeh. Samo što poslednji utisak kvari ukupnu sliku.

Isto bi mogli da kažemo i za Kejnovog saigrača iz Bajerna Majkla Olisea. Na trenutke nas je terao da se u njega zaljubimo, driblinzima nas vraćao u detinjstvo da se prisetimo zašto smo uopšte zavoleli fudbal, za Bajern dao 21 gol i upisao 31 asistenciju, za Francusku dopisao još pet i ako mu Mesi ne pokvari plan biće proglašen za najboljeg pakera Mundijala. Da ste nas pitali posle grupne faze, verovatno bi on i Kejn dobili najviše glasova. U nokaut fazi je pak popustio.

Na kraju tu je i Erling Haland i njegovih 38 golova za Mančester Siti, te sedam na Svetskom prvenstvu. U objektivno najslabijoj reprezentaciji u konkurenciji onih čiji asovi konkurišu za Zlatnu loptu (uz izuzetak Gruzija, koja će verovatno i da „presudi“ Hviči). Zastrašivao je rivale i vukao je Norvešku do istorijskog podviga. Halandu bi moglo da presudi to što je Siti prepustio titulu Arsenalu (neće mu mnogo značiti FA i Liga kup), a prvenstveno to što je na baš njegovoj poziciji ipak nekao superiorniji bio baš Hari Kejn.

KO ĆE BITI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA?

1,90: Kilijan Embape

2,00: Lionel Mesi

65,00: Džud Belingem

100: Mikel Ojarzabal

Svi su ovi igrači ipak legitimni kandidati za Zlatnu loptu, ali je isto tako sasvim jasno da će – ko god da bude proglašen za najboljeg u 2025. – biti mnogo onih koji se neće saglasiti s imenom laureata. I da će biti mnogo rasprave o tome koji su zapravo kriterijumi prilikom izbora? A, da podsetimo zvanično su oni:

- Individualne partije, odlučujuć i impresivan karakter

- Igre tima i uspesi

- Klasa i fer-plej.

Pa nek tumači svako kako voli. Jer svakome od ovih igrača mogli bismo vrlo lako da pronađemo i mane koje bi ih udaljavale od trofeja. Lionelu Mesiju da u Americi igra "rekreativan" fudbal". Rodriju da je imao ipak neuspešnu klupsku sezonu, ali ne i gomilu poteza zbog kojih ste premotavali TV. Jamal statistički nije bio najbolji ni u konkurenciji igrača na svojoj poziciji, a na Svetskom prvenstvu je previše "tihovao". Dembele nije bio prva zvezda ni u Pari Sen Žermenu ni u Francuskoj, kako će onda na svetu? Kvarachelija je Svetsko prvenstvo gledao kao navijač, Embape i Belingem su u Madridu jednako često punili novinske stupce golovima i sumnjama da je baš njihov ego podelio svlačionicu. Kejn je "trpao" nedoraslu konkurenciju po Nemačkoj, a nigde ga nije bilo protiv Argentine kad je neko morao da se javi i kaže Englezima: hajmo napred. Olise jeste čaroban fudbaler, ali gde je bio u dvomeču sa Pari Sen Žermenom i nokaut fazi Mundijala? I kako Haland kad je Siti predao titulu i sezonu spasavao kup peharima?

Pa opet, ovo je izbor za najboljeg. Ne za savršenog. Samo će biti prokleto teško odlučiti ko je bio najbliži perfekciji.