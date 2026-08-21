Opet radi veza Sao Paulo – Mančester: Siti pikirao zamenu za Savinja
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 12:34
Građanima je interesantan 22-godišnji Alan, za kojeg je lider brazilskog šampionata već odbio ponudu Aston Vile od 30.000.000 evra
Savinjo je otišao u paketu sa Omarom Marmušom u Totenhem za 151.000.000 evra, a to je otvorilo prostor na Etihadu za nova pojačanja. Izbor je pao na 22-godišnjeg Brazilca Alana, zbog kojeg Građani trenutno vode intenzivne pregovore sa Palmeirasom.
Kako javljaju brazilski Globo esporte i američki Atletik, vicešampion Engleske je već postigao dogovor sa samim fudbalerom. Do tih detalja se otišlo, da se zna da će u slučaju transfera Alan imati u ugovoru izlaznu klauzulu u iznosu od 100.000.000 evra.
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Međutim, čitav posao trenutno koči lider brazilske Serije A. Palmeiras ne namerava tako lako da se odrekne momka koji pokriva pozicije desnog krila i desnog beka, već želi što skuplje da ga naplati.
Tako je pre nekoliko nedelja već odbio jednu ponudu iz Premijer lige, od Aston Vile. Aktuelni osvajač Lige Evrope je ponudio 25.000.000 evra fiksno i još 5.000.000 kroz bonuse, što je Verdao glatko odbio.
21.00: (1,20) Arsenal (6,75) Koventri (14,0)
Isto važi i za Mančester Siti. Dakle, ako Enco Mareska zaista želi Brazilca, moraće od njega da napravi jedan od najvećih izlaznih transfera kluba.
Zasad, rekorderi Palmeirasa su Endrik (zvanično 47.500.000 evra, bez bonusa), Estevao (45.000.000), Viktor Rajs (37.000.000) i Gabrijel Žezus (32.000.000). Poslednju dvojicu kupio je upravo Siti.
Kako stvari stoje, uskoro bi ponovo mogla da radi ta veza Sao Paulo – Mančester...
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PREMIJER LIGA – 1. KOLO
Petak
21.00: (1,20) Arsenal (6,75) Koventri (14,0)
Subota
13.30: (8,50) Hal Siti (4,80) Mančester Junajted (1,43)
16.00: (2,25) Everton (3,50) Kristal Palas (3,40)
16.00: (2,80) Ipsvič (3,25) Sanderlend (2,60)
16.00: (2,35) Notingem Forest (3,45) Lids (3,20)
18.30: (2,50) Brentford (3,50) Totenhem (2,95)
Nedelja
15.00: (2,30) Brajton (3,50) Aston Vila (3,25)
15.00: (1,53) Mančester Siti (5,00) Bornmut (6,00)
17.30: (3,90) Njukasl (3,70) Liverpul (2,00)
Ponedeljak
21.00: (3,70) Fulam (3,80) Čelsi (2,00)
***Kvote su podložne promenama