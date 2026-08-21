Opet radi veza Sao Paulo – Mančester: Siti pikirao zamenu za Savinja

Međutim, čitav posao trenutno koči lider brazilske Serije A. Palmeiras ne namerava tako lako da se odrekne momka koji pokriva pozicije desnog krila i desnog beka, već želi što skuplje da ga naplati.

Tako je pre nekoliko nedelja već odbio jednu ponudu iz Premijer lige, od Aston Vile. Aktuelni osvajač Lige Evrope je ponudio 25.000.000 evra fiksno i još 5.000.000 kroz bonuse, što je Verdao glatko odbio.

21.00: (1,20) Arsenal (6,75) Koventri (14,0)

Isto važi i za Mančester Siti. Dakle, ako Enco Mareska zaista želi Brazilca, moraće od njega da napravi jedan od najvećih izlaznih transfera kluba.

Zasad, rekorderi Palmeirasa su Endrik (zvanično 47.500.000 evra, bez bonusa), Estevao (45.000.000), Viktor Rajs (37.000.000) i Gabrijel Žezus (32.000.000). Poslednju dvojicu kupio je upravo Siti.

Kako stvari stoje, uskoro bi ponovo mogla da radi ta veza Sao Paulo – Mančester...

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PREMIJER LIGA – 1. KOLO

Petak

21.00: (1,20) Arsenal (6,75) Koventri (14,0)

Subota

13.30: (8,50) Hal Siti (4,80) Mančester Junajted (1,43)

16.00: (2,25) Everton (3,50) Kristal Palas (3,40)

16.00: (2,80) Ipsvič (3,25) Sanderlend (2,60)

16.00: (2,35) Notingem Forest (3,45) Lids (3,20)

18.30: (2,50) Brentford (3,50) Totenhem (2,95)

Nedelja

15.00: (2,30) Brajton (3,50) Aston Vila (3,25)

15.00: (1,53) Mančester Siti (5,00) Bornmut (6,00)

17.30: (3,90) Njukasl (3,70) Liverpul (2,00)

Ponedeljak

21.00: (3,70) Fulam (3,80) Čelsi (2,00)

***Kvote su podložne promenama