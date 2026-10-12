Opet se priča o kletvi Milanove devetke: Kako je Gonsalo za 40 dana postao Ghostalo...

Ramos pak taj novac ne opravdava partijama u uvodnim mesecima života na San Siru. Kraj njegovog imena samo jedan gol, prvenac sa kraja avgusta u utakmici sa Venecijom, onoj koja je ostala upamćena po gomili promašenih šansi. Sam Ramos je, pre nego što će konačno načeti rivala, promašio dve-tri izgledne. Eh, da je samo tada… I zato je, četrdesetak dana kasnije, i dalje na tom jednom pogotku.

Tih nešto manje od mesec i po dana bez gola nije najtačniji opis Gonsalovog posta, pošto su se tu smestile i tri nedelje reprezentativne pauze, međutim i kad njih oduzmemo Ramosov golgeterska suša povod je za brigu među pristalicama Rosonera. Jer 25-godišnjak je od pomenutog meča sa Venecijom, računajući i Ligu Evrope, odigrao još pet i nijednom nije zatresao mrežu. Pride ga je Ruben Amorim na svakom od početka do kraja držao na terenu, osim na gostovanju Laciju kada ga je izveo u 85. minutu. Pa opet, sunarodnik mu za poverenje nije uzvratio.

Ruben Amorim i Gonsalo Ramos (©Reuters)

Protiv Sasuola - u utakmici koja je došla samo dan nakon što je Kristofer Enkunku, čovek koji je morao da ode kako bi napravio mesto za njega na San Siru, postigao het-trik protiv Ajntrahta - Ramos jedva da se video, zbog čega su ga navijači Milana već preimenovali u ‘Ghostalo‘ (duh) među navijačima Milana opet naširoko priča o prokletstvu klupske ‘devetke‘, broja koji su u prethodnih skoro deceniju i po sa manje ili više neuspeha nosili Niklas Filkrug, Luka Jović, Mario Mandžukić, Kšišrof Pjontek, Gonzalo Iguain, Andre Silva, Đanluka Lapadula, Luiz Adrijano, Matija Destro, Fernando Tores i Alesandro Matri. No, između svih njih smestio se i Olivije Žiru, koji je pobio mit o kletvi. Jer kada fudbaler poseduje kvalitet, pa još ima i tim oko sebe, a Francuz je, podsetimo, bio deo šampionskog tima Milana.

Aktuelni sastav Rubena Amorima makar zasad ne odaje utisak da poseduje skudeto potencijal, ipak, sam Ramos je tokom prethodnih nedelja, sa tri gola u isto toliko startova za Portugal, demonstrirao da ima štofa da predvodi napad velikog tima. A onaj koji na raspolaganju ima Žorž Žezus neuporedivo je kvalitetniji od Amorimovog. I zbog toga bi bilo preterano svu krivicu svaliti na 25-godišnjeg centarfora, uostalom, podatak da je za 90 i kusur minuta odigrao svega 14 pasova i ostvario tek 34 kontakta s loptom upućujući na to da ima malo i do tima, odnosno načina na koji on igra. Sa Brunom Fernandesom, Vitinjom, Žoaom Feliksom i Pedrom Netom u reprezentaciji sličnih problema nije imao…

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“Nisam zabrinut zbog Gonsalafamori, on radi odličan posao. Moramo da napredujemo kao tim. Ako se popravimo kao tim, svi će postizati više golova“, rekao je trener Milana posle remija sa Sasolom (1:1). Za sada, Ruben Amorim odbija da podlegne panici i zadržava apsolutno poverenje u svog sunarodnika, a podršku mu pružaju i saigrači, pa je Dijego Moreira sinoć stao u odbranu najskupljeg pojačanja u istoriji Milana uveravajući medije da će 'golovi doći'.

"Vrlo sam srećan zbog njega jer je postigao mnogo golova za nacionalni tim. Ljudi mnogo pričaju, ali ne vide sav taj posao koji on radi za tim. Pritiska mnogo, zadržava loptu napred kada nam je to potrebno", rekao je takođe skupo plaćeni Belgijanac.

Na stranu svi ti statistički podaci i kilometri koje je pretrčao (više od bilo kojeg igrača u prethodnih šest ligaških utakmica), sportski sektor i fudbalska javnost će mu na kraju sezone suditi na osnovu broja postignutih golova. A Ramos ih nema dovoljno da se odbrani od trenutnih kritika. Konkurencija mu je takva - 18-godišnji Frančesko Kamarda - da Ramos neće morati da brine za mesto u vrhu napada još neko vreme, ali u modernom fudbalu vreme je luksuz koji brzo protiče.

I ako na San Siru kraću sušu tolerišu kao prolaznu krizu prilagođavanja, ukoliko se ona nastavi moglo bi Ramosu da zazuji u ušima vrlo brzo od priča o preplaćenom napadaču koji ne opravdava ni delić uloženog novca, etiketa kakvu je svojevremeno u Milanu dobio i njegov sunarodnik Andre Silva.

S tim da je Ramosov teret mnogo veći, jednostavno, bio je više nego duplo skuplji od pet godina starijeg kolege. Zapravo, naskuplji u istoriji sedmostrukog prvaka Evrope...

SERIJA A – 6. KOLO

Subota

Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)

/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/

Inter - Parma 3:0 (3:0)

/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/

Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)

/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/

Nedelja

Komo - Roma 0:0

Lacio - Monca 3:1 (2:0)

/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/

Leće - Bolonja 1:2 (0:1)

/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/

Sasuolo - Milan 1:1 (0:0)

/Odental 68 - Rabio 63/

Kaljari - Juventus 1:1 (1:0)

/Maldini 20 - Kolo Muani 81/

Ponedeljak

18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX

20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama